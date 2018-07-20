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Звезды, засудившие журналы за фотошоп
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Звезды, засудившие журналы за фотошоп 

Рамблер 1 час назад
Фотографии знаменитостей попадают на страницы журналов и даже в личные аккаунты после обработки в фоторедакторах. Таким образом звёзды приобретают отточенные фигуры и идеальную кожу и избавляются от недостатков внешности. Но оказывается, есть знаменитости, которым такие улучшения вовсе не по вкусу.
1. Актриса и певица Зендая засудила журнал из-за того, что редакторы поместили на обложку обработанное фото, где Зендая была более худой, чем является в реальности.
2. Экстравагантная Леди Гага, кажется, вообще не умеет стесняться. Фотография, украшавшая выпуск журнала Glamour, возмутила исполнительницу, ведь там Леди Гага была неестественно худой.
3. Кортни Кардашьян родила сына Мейсона, а после журнал OK! Поместила девушку с малышом на обложку и снабдила фото подписью «Я расскажу о секретах потери веса после родов». Кортни опубликовала в Инстаграме послеродовую фотографию и заявила, что на самом деле набрала больше веса, чем указано в статье, а интервью журналу и вовсе не давала.
4. Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, — представительница смешанной расы и гордится этим. Но поклонники часто редактируют её фото, делая кожу или темнее, чем есть, или светлее. Пэрис неоднократно выступала против этого и говорила, что нравится себе такой, какая есть.
Женский форум
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