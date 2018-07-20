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Звезды, которые постоянно вступают в брак
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Звезды, которые постоянно вступают в брак 

Рамблер 3 часа назад
Среди знаменитостей немало однолюбов, которые всю жизнь живут с одним партнёром, но есть и звёзды, которые постоянно вступают в брак и разводятся, словно получая удовольствие от этих мероприятий.
1. Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва выходила замуж 5 раз. В первом браке родилась дочь Кристина, а в последнем браке с пародистом Максимом Галкиным, который младше супруги на 27 лет, у Аллы Борисовны появились сын и дочь.
2. Певица и ведущая Лолита Милявская была замужем 5 раз. От четвёртого брака с шоуменом и продюсером Александром Цекало у неё есть дочь. Нынешний супруг певицы младше Лолиты на 12 лет.
3. Американская актриса Памела Андерсон была в браке четырежды, при этом первые два раза за одним и тем же мужчиной, рокером Томми Ли. От Томми у неё два сына.
4. Актёр и каскадёр Жан-Клод Ван Дамм был женат 5 раз, у него трое детей.
5. Российский актёр Владимир Вдовиченков был в браке 4 раза. С третьей женой, актрисой Ольгой Филипповой, он жил в гражданском браке, супруга родила ему дочь. Также у Владимира есть сын от второго брака.
6. Бесспорным лидером по числу браков среди звёзд является великолепная Элизабет Тейлор. У неё было 8 мужей, причём дважды супругом Элизабет был её коллега по съёмочной площадке актёр Ричард Бёртон. Голливудская легенда обзавелась тремя родными детьми и приёмной дочерью.
Женский форум2
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