Звезды, которые постоянно вступают в брак

Среди знаменитостей немало однолюбов, которые всю жизнь живут с одним партнёром, но есть и звёзды, которые постоянно вступают в брак и разводятся, словно получая удовольствие от этих мероприятий.

1. Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва выходила замуж 5 раз. В первом браке родилась дочь Кристина, а в последнем браке с пародистом Максимом Галкиным , который младше супруги на 27 лет, у Аллы Борисовны появились сын и дочь.

2. Певица и ведущая Лолита Милявская была замужем 5 раз. От четвёртого брака с шоуменом и продюсером Александром Цекало у неё есть дочь. Нынешний супруг певицы младше Лолиты на 12 лет.

3. Американская актриса Памела Андерсон была в браке четырежды, при этом первые два раза за одним и тем же мужчиной, рокером Томми Ли . От Томми у неё два сына.

4. Актёр и каскадёр Жан-Клод Ван Дамм был женат 5 раз, у него трое детей.

5. Российский актёр Владимир Вдовиченков был в браке 4 раза. С третьей женой, актрисой Ольгой Филипповой , он жил в гражданском браке, супруга родила ему дочь. Также у Владимира есть сын от второго брака.