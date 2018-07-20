Располневшую Бейонсе уже не считают сексуальной

Папарацци сфотографировали Бейонсе с семьей в Ницце, где звезда отдыхала от своего громкого сольного концерта, прогуливаясь по улицам в мини-шортах. Вызывающая одежда выставила на всеобщее обозрение ноги певицы, и почитатели с огорчением отметили, что их любимица так и не смогла прийти в форму, а ее когда-то аппетитная фигура потерялась под лишними килограммами.

Знаменитая американская певица Бейонсе считается одной из самых горячих и сексуальных женщин в мировом шоу-бизнесе. И свою аппетитную фигуру звезда предпочитает украшать подходящими нарядами, которые подчеркивают ее изгибы. Увы, после рождения близнецов артистка заметно поправилась, да настолько, что, будучи облаченной в яркое просторное платье, привлекла особое внимание русскоязычных почитателей — публика с улыбкой распознала в ней отечественную артистку Надежду Бабкину , которая также известна своими пышными формами.

instagram.com/

Однако выход знаменитости в ультракоротких джинсовых шортах с высокой талией, в которые певица заправила черную футболку, вызвал совсем не лестные отзывы поклонников со всего мира. Почитатели с изумлением обратили внимание на ноги Бейонсе, которые не были отретушированы на фотографиях папарацци — и колени звезды всем своим видом буквально кричали о явных проблемах своей хозяйки с лишним весом. «Крутая, и не обращает внимания, что лишнего веса — километр!» «Не похудела ещё после двойни» «Такая толстушка стала, уже коленей не видно» «Надо же как расперло. Супер секси к ней уже не подходит» «Фигура может и красивая, но заплывшая однозначно» «Я не могу оторвать взгляд от ее ног. Чтобы все настолько заплыло вокруг колен, это надо очень постараться» «Она все же классная. И очень талантливая. Однако такая полнота уже не выглядит сексуально»

Стоит отметить, что замечания о набранном весе звучали от почитателей еще весной, когда Бейонсе приняла участие в музыкальном фестивале Coachella 2018. И хотя с тех пор прошло немало времени, артистка явно не добилась значимых успехов со своей фигурой. Впрочем, как знать, быть может певица полностью довольна новым обликом и даже не думает истязать себя строгой диетой и трудиться до седьмого пота в спортзалах.