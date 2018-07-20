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Боярская поделилась редким семейным фото
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Елизавета Боярская поделилась редким семейным фото 

Letidor.ru 2 часа назад
На снимке запечатлены актриса и ее муж.
Слухи о разводе актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева опять потерпели фиаско. Звездная пара вместе и не собирается менять свою жизнь кардинальным образом. Супруги сейчас отдыхают в Санкт-Петербурге. Актриса Елизавета Боярская поделилась в Instagram трогательным фото с мужем.
«Слава Богу, что вы вместе!», «Вы очень красивая пара! Смотришь на вас и глаз радуется❤ Долгих лет💞», «Люблю Вас! Спасибо Вам за вашу работу, за прекрасные роли!❤️🙏❤️❤️», «Любовь спасет мир 🌍», «Вы восхитительные! Оба! Талантливые и настоящие!»,  — порадовались поклонники звездной пары.
Муж актрисы Максим Матвеев тоже поделился фото с красавицей-женой.
Напомним, в 2010 году Лиза Боярская вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. Причем, не прошло и года с их близкого знакомства, как они решили зарегистрировать свои отношения. Симпатия разгорелась между актерами во время съемок фильма «Не скажу». И хотя Матвеев тогда был женат на литовской актрисе Яне Сексте, этот факт не остановил влюбленного мужчину. Елизавета Боярская с радостью приняла предложение руки и сердца. А в 2012 году у пары родился сын Андрей. Звездные родители не показывают ребенка публике в интернете. Но иногда рассказывают о сыне.
Так, Максим Матвеев показывал рисунок Андрей. Мальчик изобразил, какой сильный у него папа.
"Дети-это смысл жизни…Вот так меня представляет сын!😜💪🏽 И не поспоришь… «Устами младенца…» как говорится… Берегите друг друга", — подписал фото супруг Елизаветы Боярской.
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