Елизавета Боярская поделилась редким семейным фото

На снимке запечатлены актриса и ее муж.

Слухи о разводе актеров Елизаветы Боярской Максима Матвеева опять потерпели фиаско. Звездная пара вместе и не собирается менять свою жизнь кардинальным образом. Супруги сейчас отдыхают в Санкт-Петербурге. Актриса Елизавета Боярская поделилась в Instagram трогательным фото с мужем.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 20 Июл 2018 в 1:34 PDT

«Слава Богу, что вы вместе!», «Вы очень красивая пара! Смотришь на вас и глаз радуется❤ Долгих лет💞», «Люблю Вас! Спасибо Вам за вашу работу, за прекрасные роли!❤️🙏❤️❤️», «Любовь спасет мир 🌍», «Вы восхитительные! Оба! Талантливые и настоящие!», — порадовались поклонники звездной пары.

Муж актрисы Максим Матвеев тоже поделился фото с красавицей-женой.

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 20 Июл 2018 в 2:31 PDT

Напомним, в 2010 году Лиза Боярская вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. Причем, не прошло и года с их близкого знакомства, как они решили зарегистрировать свои отношения. Симпатия разгорелась между актерами во время съемок фильма «Не скажу». И хотя Матвеев тогда был женат на литовской актрисе Яне Сексте, этот факт не остановил влюбленного мужчину. Елизавета Боярская с радостью приняла предложение руки и сердца. А в 2012 году у пары родился сын Андрей. Звездные родители не показывают ребенка публике в интернете. Но иногда рассказывают о сыне.

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 28 Мар 2018 в 11:55 PDT Так, Максим Матвеев показывал рисунок Андрей. Мальчик изобразил, какой сильный у него папа.