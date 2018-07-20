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Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
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Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке 

Letidor.ru 25 минут назад
Фото: Instagram
Актриса показала трогательные отношения бабушки с внучкой.
Популярная телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram семейным фото. Актриса показала своих родных людей — маму и 18-летнюю дочь. Поклонники творчества Ларисы Гузеевой восхитились, какие нежные чувства у Ольги к бабушке.
"Мои любимые девочки. Мамочка тоже стала мне дочкой лет 20 как. Может быть я даже перегибаю палку со своей заботой, но как остановить себя? Пожалуйста, про пиво не пишите злых пошлостей. Спасибо. Да, всем радостных выходных!💗💗💗", — подписала фото известная телеведущая.
Мои прекрасные! Мои любимые! Мои Мамочка и Доченька!❤️❤️❤️! Живите! Радуйтесь!💋💋💋💋💋
«Батюшки 😍 Как приятно смотреть на теплые отношения между бабулей и внучкой💜 🙏🏻Ваша мамуля мировая женщина», «Лариса вы молодец, это правильно заботиться о маме когда мы уже взрослые, здоровья вашей мамочке!и вам всего хорошего», Л«ариса, Вы умница. Вот мне не хватает терпения с моей мамой. Ей только 64, а она уже себя в дряхлые старухи записала», «Клевые девчонки! Лариса Супер!🌹🌹🌹💞Здоровья и мирного неба!🌞», «Какая Вы счастливая что у Вас мама есть…!Очаровательное фото!», «Какое счастье, что ваша душа, любовь не знают покоя… это огромное счастье, что вы так любите свою мамочку… это огромная гарантия долго жить…♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🌷🌷🌷🌷🌷», «Очень приятно видеть женщину, которая родила такую потрясающую дочь! 👍🏼😘», — порадовались за актрису подписчики в Instagram.
Напомним, Лариса Гузеева дважды мама. В браке с редактором и актером Кахой Толордавой в 1992 году у нее родился сын Георгий. С 1999 года телеведущая замужем за предпринимателем, ресторатором, издателем Игорем Бухаровым, от которого в 2000 году родила девочку Лелю (официально — Ольгу).
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