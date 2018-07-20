Юля Меньшова впервые показала фото в купальнике

Юлия Меньшова часто делится с фолловерами снимками со съемочной площадки — вместе с Максимом Галкиным она ведет программу «Сегодня вечером». Сейчас съемочная группа ушла на летние каникулы и ведущие разъехались отдыхать. Максим Галкин с семьей проводит лето на Кипре, а Юлия Меньшова — в Юрмале. У семьи актрисы здесь дом, где они бывают каждое лето. Меньшова охотно делится снимками местных красот.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 19 Июл 2018 в 9:56 PDT На этот раз телеведущая поддалась ностальгии и опубликовала снимок с отдыха в купальнике. Спустя некоторое время актриса добавила, что фото сделано в 2006 году и сейчас ее фигура несколько изменилась:

"Как бы … ну, отпуск же, все как положено 😂😂😂 Типа, море, купальники 👙, все дела ☀️🌊🌴 Ну и что, что море сейчас Балтийское, и купальник давно другой, да и фигура уже … увы, не совсем та 😂😂😂 Зато настроение — еще лучше! 👍🏻🤪"

Фолловеры то ли просмотрели дату снимка, то ли плохо прочитали пост актрисы. Большинство решили, что снимок сделан сейчас и очень быстро публикация собрала сотни восторженных комментариев: «Юля, уверены, вы и сейчас также выглядите! Прекрасная фигура! Стройная красавица!», «Очень шикарная фотка! Юлечка вы супер!», «Я подумала, это вы сейчас! Совсем не изменились, правда!», «И море, и купальник, и вы шикарные!».