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35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини
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35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: @svetlana_khodchenkova
Знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова редко хвастается своей стройной фигурой в Инстаграм. Но в отпуске скрываться за одеждой просто невозможно. Именно поэтому пару часов назад звезда опубликовала фото в бикини, и поклонники в восторге!
Любовь в воздухе, — намекнула по-английски Светлана.
Сейчас 35-летняя актриса отдыхает на модном испанском курорте Марбелья, откуда и ведет свой фоторепортаж, а поклонники с удовольствием наблюдают и ставят отметки «мне нравится».
«Как всегда прекрасна, любимая актриса», «Роскошная женщина и идеальная фигура», «Вы очень красивая, сексуальная, стройная!», «Хороша чертовка», — комментируют кадры пользователи социальных сетей.
Кстати говоря, Светлана не в первый раз намекает, что нашла свою любовь (видимо, это её возлюбленный делает такие снимки). В конце прошлого года в интервью программе «Ты не поверишь» она рассказала, что ее сердце не свободно. Кто стал избранником актрисы до сих пор неизвестно.
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