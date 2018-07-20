35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 20 Июл 2018 в 6:33 PDT Знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова редко хвастается своей стройной фигурой в Инстаграм. Но в отпуске скрываться за одеждой просто невозможно. Именно поэтому пару часов назад звезда опубликовала фото в бикини, и поклонники в восторге!

Любовь в воздухе, — намекнула по-английски Светлана.

Сейчас 35-летняя актриса отдыхает на модном испанском курорте Марбелья, откуда и ведет свой фоторепортаж, а поклонники с удовольствием наблюдают и ставят отметки «мне нравится».

«Как всегда прекрасна, любимая актриса», «Роскошная женщина и идеальная фигура», «Вы очень красивая, сексуальная, стройная!», «Хороша чертовка», — комментируют кадры пользователи социальных сетей.

Кстати говоря, Светлана не в первый раз намекает, что нашла свою любовь (видимо, это её возлюбленный делает такие снимки). В конце прошлого года в интервью программе «Ты не поверишь» она рассказала, что ее сердце не свободно. Кто стал избранником актрисы до сих пор неизвестно.