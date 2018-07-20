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Как живет 17-летняя внучка Ротару
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Роскошная жизнь 17-летней внучки-красавицы Ротару 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Внучка певицы Софии Ротару — София проводит летние каникулы во Франции. Девушка наслаждается прекрасными видами и не отказывает себе в изысканных блюдах.
София с удовольствием делится в Сети выразительными снимками. Она похвасталась подписчикам, какой замечательный вид открывается из окна ее номера.
Каждое утро внучка звезды выходит на террасу и любуется лазурными водами и золотым песком. Сидя за столиком, она вкушает изысканные блюда и наблюдает, как просыпается природа вокруг.
Подписчики микроблога Софии восхитились красотой девушки. Они восторженно смотрели на ее фото и осыпали комплиментами в комментариях. "Красавица 😻 как девушка с картины великого художника 🙏🏻 не отвести глаз! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Сонечка — нежная, деликатная, интеллигентная и невероятно красивая)))!была такой же принцессой с самого рождения!", "Бесподобна😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Безумно красивая😍❤️", — писали фолловеры.
Добавим, что несколько лет назад внучка Ротару победила в номинации "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве. Однако девушка еще точно не определилась будет ли строить карьеру манекенщицы, она не исключает, что пойдет по стопам звездной родственницы и запоет.
Напомним, что у знаменитой исполнительницы Софии Ротару двое внуков. Анатолий — 24 года и София — 17 лет. Их певице подарил сын Руслан и невестка Светлана.
Внук звезды — Анатолий в свое время окончил британский Lancing College, но в бизнес не ударился, а отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, сообщает Teleprogramma.pro.
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Женский форум23  Ещё 1 источник 
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