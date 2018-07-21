Ещё
Рудковская показала «бесконечные ноги»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудковская показала «бесконечные ноги» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: @rudkovskayaofficial
43-летняя Яна Рудковская опубликовала снимок в купальнике, похожем на знаменитый наряд Памелы Андерсон.
Продюсер Яна Рудковская довольно редко делится с фолловерами фотографиями в купальниках, но будучи в Болгарии, она все же сделала исключение. Звезда выбрала ярко-красный купальник авторства своей подруги Наталии Ким — наряд очень похож на тот, что носила Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу».
Яна доказала, что может дать Памеле фору — она продемонстрировала осиную талию, длинные стройные ноги и аппетитный бюст. Надо ли добавлять, что позировала знаменитость у будки спасателей на пляже?
Подписчики Рудковской оценили ее прекрасную фигуру:
«Бомбический лук»,
«Очень секси»,
«Яна, очень уважаю Вас за постоянную работу над собой! Очень стройное, подтянутое тело, женственное и молодое! Это огромный труд! Украшайте дальше мир!»,
«Шикарная фигура и отличный рост и фото и красивый купальник и шикарная вообще женщина!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим ред.).
Passion.ru: последние новости
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой Олеся Судзиловская показала упругий бюст в откровенном бикини Елизавета Боярская показала редкое фото с любимым супругом
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой10
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини30
Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение