Рудковская показала «бесконечные ноги»

Продюсер Яна Рудковская довольно редко делится с фолловерами фотографиями в купальниках, но будучи в Болгарии, она все же сделала исключение. Звезда выбрала ярко-красный купальник авторства своей подруги Наталии Ким — наряд очень похож на тот, что носила Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу».

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 20 Июл 2018 в 9:03 PDT

Яна доказала, что может дать Памеле фору — она продемонстрировала осиную талию, длинные стройные ноги и аппетитный бюст. Надо ли добавлять, что позировала знаменитость у будки спасателей на пляже?

Подписчики Рудковской оценили ее прекрасную фигуру:

«Бомбический лук»,

«Очень секси»,

«Яна, очень уважаю Вас за постоянную работу над собой! Очень стройное, подтянутое тело, женственное и молодое! Это огромный труд! Украшайте дальше мир!»,

«Шикарная фигура и отличный рост и фото и красивый купальник и шикарная вообще женщина!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим ред.).