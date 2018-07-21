Ещё
Боня рассказала, что поправилась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боня рассказала, что поправилась 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Недавно Виктория Боня дала интервью, в котором честно рассказала о своем весе, а также о том, как следит за фигурой. Выход интервью девушка анонсировала в своем Instagram-аккаунте, а под постом поделилась с подписчиками тем, что стала получать много негативных комментариев по поводу своего веса.
Кроме того, участница скандальной телестройки разоткровенничалась, что действительно поправилась на 5 килограммов, но совершенно об этом не жалеет, наоборот, вполне довольна своим весом и фигурой.
"Рассказала обо всем понемножку и немножко обо всем… #Тема: "Я прибавила в весе 5 кг и очень этим довольна! Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала". Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные для меня "толстая", "пора на диету"… А как вы думаете, мне идёт⁉️"
Преданные поклонники поддержали Боню и похвалили ее фигуру, однако были и те, кто считает, что девушка выглядит "толстой", "худой, но не подтянутой" и даже "неухоженной".
Кроме того, недоброжелатели припомнили недавний конфликт Виктории и российских СМИ, которые растиражировали необработанные снимки Бони на пляжах Европы. На них фигура девушки сильно отличается от фотографий в ее собственном аккаунте. Виктория утверждала, что СМИ в России специально "фотошопили" снимки, чтобы выставить ее в неприглядном свете. Для сравнения она даже выложила те же снимки западных таблоидов:
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой38
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым5
Тест: какая работа вам подходит12
Звезды с очень большим размером груди32
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение