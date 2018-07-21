Боня рассказала, что поправилась

Недавно Виктория Боня дала интервью, в котором честно рассказала о своем весе, а также о том, как следит за фигурой. Выход интервью девушка анонсировала в своем Instagram-аккаунте, а под постом поделилась с подписчиками тем, что стала получать много негативных комментариев по поводу своего веса.

Кроме того, участница скандальной телестройки разоткровенничалась, что действительно поправилась на 5 килограммов, но совершенно об этом не жалеет, наоборот, вполне довольна своим весом и фигурой.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 19 Июл 2018 в 8:11 PDT

"Рассказала обо всем понемножку и немножко обо всем… #Тема: "Я прибавила в весе 5 кг и очень этим довольна! Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала". Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные для меня "толстая", "пора на диету"… А как вы думаете, мне идёт⁉️"

Преданные поклонники поддержали Боню и похвалили ее фигуру, однако были и те, кто считает, что девушка выглядит "толстой", "худой, но не подтянутой" и даже "неухоженной".

Кроме того, недоброжелатели припомнили недавний конфликт Виктории и российских СМИ, которые растиражировали необработанные снимки Бони на пляжах Европы. На них фигура девушки сильно отличается от фотографий в ее собственном аккаунте. Виктория утверждала, что СМИ в России специально "фотошопили" снимки, чтобы выставить ее в неприглядном свете. Для сравнения она даже выложила те же снимки западных таблоидов: