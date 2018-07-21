Фото Дженнифер Лопес разочаровали поклонников

Многие фанаты певицы удивлялись, почему с годами она совершенно не меняется. Однако последние фотографии поп-звезды удивили даже самых преданных ее поклонников.

Британские СМИ опубликовали снимки 48-летней Лопес , на них она выглядит на свой возраст, который выдали морщины на лбу и вокруг глаз. В социальной сети Instagram разразились нешуточные споры о том, как положено выглядеть в возрасте певицы, а также о том, каким образом она ухаживает за собой.

"Первый раз за много лет вижу, чтобы Лопес выглядела на свой возраст",

"Даже Дженнифер Лопес стареет!",

"Она и правда выглядит на 48, не меньше",

"Что за глупости! Дженнифер отлично выглядит, при этом она ведь не делала никаких операций!",

"Ей почти 50! Хоть и видно морщинки, все равно выглядит лет на 40",

"Ясно же, что это просто неудачный кадр. Она — шикарная".

Во многих интервью Дженнифер Лопес говорила, что уделяет много времени внешности: занимается спортом, ходит на массаж лица и тела, посещает бани, делает разгрузочные дни, старается правильно питаться и пьет много воды. Кроме того, певица утверждает, что никогда не делала пластических операций, потому что не хочет превращать лицо "в безжизненную маску".