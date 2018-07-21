Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым

31-летняя актриса поделилась с фолловерами совместным фото с 45-летним лидером группы «Ленинград», с которым когда-то встречалась.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) 21 Июл 2018 в 3:31 PDT

"Встреча встреча 😘", — лаконично подписала снимок актриса.

«Ох ты ж! Крутые! Ради такой встречи стоило разойтись с Матильдой)»,

«Ну вот это прям хэд шат!»,

«Вы прекрасны!»,

«Неожиданно»,

«Бомбические»,

«Лучшие»,

«Отличная встреча»,

«Провокация»,

«Классные», — пишут фолловеры.