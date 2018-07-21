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Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым
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Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
31-летняя актриса поделилась с фолловерами совместным фото с 45-летним лидером группы «Ленинград», с которым когда-то встречалась.
Оксана Акиньшина опубликовала в Instagram фото, на котором позирует, нежно положив голову на плечо Сергея Шнурова и улыбаясь.
"Встреча встреча 😘", — лаконично подписала снимок актриса.
«Ох ты ж! Крутые! Ради такой встречи стоило разойтись с Матильдой)»,
«Ну вот это прям хэд шат!»,
«Вы прекрасны!»,
«Неожиданно»,
«Бомбические»,
«Лучшие»,
«Отличная встреча»,
«Провокация»,
«Классные», — пишут фолловеры.
Напомним, что в конце весны Сергей Шнуров объявил о разводе с супругой Матильдой после восьми лет брака. По слухам, причиной расторжения брака стала неверность жены Шнурова. Оксана Акиньшина сейчас замужем за инопродюсером Арчилом Геловани, от которого у нее есть двое детей. Со скандальным лидером «Ленинграда» актриса встречалась много лет назад.
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