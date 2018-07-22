Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд

Существует мнение, что на чужом горе счастья не построишь, но некоторые готовы бороться за свое благополучие любой ценой. Эти известные женщины разрушили чужие семьи, хотя далеко не все из них сумели стать счастливыми в новых отношениях.

Эмбер Херд

Джонни Депп в отношениях с Ванессой Паради состоял еще с 1998 года. Несмотря на то, что официально пара не была жената, их гражданский брак продолжался 14 лет, а еще они воспитывали двух детей. Однако в 2011 Депп увлекся Эмбер Херд, с которой снимался в «Ромовом дневнике», а в 2012 он и Паради расстались, назвав решение обоюдным. В 2014 актер женился на новой избраннице, но их брак продержался всего 15 месяцев, после чего Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. С тех пор звезда Голливуда никак не может оклематься от скандалов и банкротства.

Анджелина Джоли

Брэд Питт с 2000 года состоял в браке с Дженнифер Энистон , и их считали прекрасной парой. Однако в 2005 союз распался, и причиной этому стал, по словам СМИ, роман актера с Анджелиной Джоли, с которой они в то время вместе снимались. Следующие десять лет новая пара покоряла сердца своей идеальностью, но в 2016 актриса подала на развод, поскольку все оказалось не так прекрасно.

Елизавета Боярская

С 2008 года Максим Матвеев состоял в официальном союзе с Яной Сексте, однако уже в 2009 произошел развод. В то время актер вместе с Боярской работал в постановке «Сорок первый», влюбившись в коллегу. Новая свадьба состоялась в 2010, а в 2012 у новоиспеченных супругов родился ребенок.

Паулина Андреева

Брак Федора и Светланы Бондарчук казался идеальным, хотя супругам и приходилось сталкиваться с трудностями. Пара познакомилась в 1986, а продержался их союз целых 25 лет. Для многих стало потрясением, когда в 2016 возлюбленные заявили о разводе.

К тому же выяснилось, что с 2015 у Бондарчука роман с Паулиной Андреевой. Правда, сам режиссер позже утверждал, что к началу отношений с новой возлюбленной он уже «был свободен», и не она повлияла на его решение развестись.

Анна Матисон

Ирина и Сергей Безруков связали себя браком в 2000 году, даже несмотря на то, что актер был младше супруги. Их союз считался примерным 15 лет, пока в 2015 не прозвучало сообщение о разводе. Позже выяснилось, что в этом же году Безруков завел роман с Анной Матисон, когда они с режиссером трудились над картиной «Млечный путь».

Наоми Кэмпбелл

Британская модель убедила Владислава Доронина расстаться с супругой, с которой он прожил в браке более 20 лет. Притом роман у них начался в 2008, еще до того, как стартовал бракоразводный процесс, а затраты на последний для предпринимателя составили $10 млн Правда, с Кэмбелл бизнесмен повстречался всего пять лет, и уже в 2012 появились первые сведения об их расставании.

Кристина Асмус