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«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
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«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @arthurpirozhkov
Александр Ревва, похоже, оказал медвежью услугу известной певице, выставив ее в совсем непривлекательном виде. Виной всему — фотография, которую опубликовал артист в своем микроблоге.
На фестивале "Рандеву" в Юрмале Ревва встретился с музой и организатором мероприятия Лаймой Вайкуле. И выложил снимок теплой встречи в Сеть, снабдив подписью:
"Рандеву с обворожительной Лаймой!"
Фотография вызвала шквал критических замечаний. Подписчики безжалостно отметили, что "бабушка уже не та", имея в виду очевидные возрастные изменения во внешности певицы.
@arthurpirozhkov
"Обворожительной она была как минимум лет 20 назад".
"Махнула стариной…и старина отвалилась"
"Да уж, Лаймы не осталось. Страшновато смотреть"
"Очень неудачное фото, Лаймочка прям бабуля"
"Как же она постарела… время летит… годы идут…"
"Вернисаж уже не торт"
"Артур, уберите это фото. Лайма-шикарная женщина. А это фото совсем неудачное и передаёт ее не в лучшем виде".
Впрочем, некоторые встали на защиту любимой певицы, предположив, что вся проблема — в неудачном свете и ракурсе. Другие же заявили, что Лайма Вайкуле превосходно выглядит для своих лет и посоветовали обратить внимание на своих мам и бабушек.
Женский форум20
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