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Костенко высмеяли за неумелое обращение с ребенком
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Костенко высмеяли за неумелое обращение с ребенком 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Новый шквал комментариев — как положительных, так и откровенно злобных — вызвала семейная фотография футболиста Дмитрия Тарасова. Пользователи решили, что недавно ставшая мамой Анастасия не умеет обращаться с новорожденным.
Поклонники бывшей жены футболиста Ольги Бузовой никак не могут простить Тарасову, что он разрушил, по их мнению, идеальную пару "тарабузиков". Комментаторы считают, что новая супруга спортсмена Анастасия не умеет даже держать ребенка, и модели надо записаться на курсы материнства.
Свои негативные эмоции подписчики выплеснули в комментариях под очередным выложенным спортсменом фото. Снимок сделан на крыльце его загородного дома: Дмитрий с собакой сидит на ступеньках, а его супруга держит на руках новорожденную дочку. "Мои девочки, любимые, скоро вернусь", — подписал фотографию футболист.
Фанаты Тарасова своего кумира в обиду не дали. Злопыхателям объяснили, что за ребенком постоянно наблюдает медсестра, а уж мать своему малышу никогда не навредит, пишет "Комсомольская правда".
Тем не менее, критики не унимаются. Теперь они вспомнили, что ростовская модель — третья жена Дмитрия. Так что вполне может повторить судьбу предыдущей супруги футболиста. "И уже в который раз "любимые"! Я каждый раз смотрю и любуюсь! Каждая новая жена моложе и краше предыдущей! Ждем четвертую", — злобствует некая сторонница Ольги Бузовой.
Однако поклонники спортсмена настроены оптимистично. Они верят, что Дмитрий остепенился раз и навсегда. "Крутая фотка! Вот что значит счастливый человек, ну все есть — красавица жена, малышка, дом. Даже собака. И все это в любви и счастье!", — радуется за Тарасова комментатор. Многие с ним соглашаются, отмечая, что всегда хочется возвращаться домой, когда знаешь что тебя там ждут.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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