Меньшова похвасталась фигурой в юности

Актриса и телеведущая решила напомнить себе и подписчикам о былой красоте. Она опубликовала фото 12-летней давности.

Очевидно, поддавшись летней ностальгии, а может и задумавшись неизбежном беге времени, Юлия Меньшова выложила в своем микроблоге фото 2006 года с подписью:

"Как бы … ну, отпуск же, все как положено. Типа, море, купальники, все дела. Ну и что, что море сейчас Балтийское, и купальник давно другой, да и фигура уже … увы, не совсем та. Зато настроение — еще лучше!"

@juliavmenshova

Несмотря на ироничную самокритику, а может быть, именно благодаря ей, подписчики поддержали Юлию.

"Юля, какая вы умничка, всегда восхищаюсь вашим чувством юмора, в ответах злопыхателям. Вы— супер!"

"Юля, Вы прекрасны всегда! А Ваше чувство юмора на все сто"

"У вас потрясающая фигура и тогда и сейчас! Вы икона красоты и стиля!"

"Юля, вы и раньше и сейчас замечательно выглядите".

"Юля Вы красотка и сейчас и тогда!"

"Юлия, Вы в любом возрасте очень красивы. Да и сегодня Вам всего лишь 25!"

Фотография набрала за два дня почти 45 тысяч лайков.