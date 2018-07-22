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Меньшова похвасталась фигурой в юности
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Меньшова похвасталась фигурой в юности 

Рамблер 13 минут назад
Фото: @juliavmenshova
Актриса и телеведущая решила напомнить себе и подписчикам о былой красоте. Она опубликовала фото 12-летней давности.
Очевидно, поддавшись летней ностальгии, а может и задумавшись неизбежном беге времени, Юлия Меньшова выложила в своем микроблоге фото 2006 года с подписью:
"Как бы … ну, отпуск же, все как положено. Типа, море, купальники, все дела. Ну и что, что море сейчас Балтийское, и купальник давно другой, да и фигура уже … увы, не совсем та. Зато настроение — еще лучше!"
@juliavmenshova
Несмотря на ироничную самокритику, а может быть, именно благодаря ей, подписчики поддержали Юлию.
"Юля, какая вы умничка, всегда восхищаюсь вашим чувством юмора, в ответах злопыхателям. Вы— супер!"
"Юля, Вы прекрасны всегда! А Ваше чувство юмора на все сто"
"У вас потрясающая фигура и тогда и сейчас! Вы икона красоты и стиля!"
"Юля, вы и раньше и сейчас замечательно выглядите".
"Юля Вы красотка и сейчас и тогда!"
"Юлия, Вы в любом возрасте очень красивы. Да и сегодня Вам всего лишь 25!"
Фотография набрала за два дня почти 45 тысяч лайков.
Женский форум2
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