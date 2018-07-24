«Не ноги, а сказка»: Рудковская на пляже

«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже

Яна Рудковская порадовала поклонников пляжным снимком в образе "спасательницы Малибу".

Сейчас продюсер, жена Евгения Плющенко и просто светская львица отдыхает в Болгарии, однако не забывает о своих поклонниках. Яна опубликовала фотографию в красном купальнике с подписью:

"Кто где, а я традиционно у спасательной будки, буду Вашим спасИтелем)"

@rudkovskayaofficial

Подписчики оценили шутку знаменитости — Рудковская действительно напомнила девушек из сериала "Спасатели Малибу". Светлые волосы, алый купальник и пляж — все это вызвало ассоциации с героиней Памелы Андерсон

Преданные фанаты рассыпались в комплиментах по поводу отличной формы звезды:

"Какая Вы 😍 просто загляденье! Не ноги а сказка, з-зависть!"

"Фигура просто бомбическая"

"Как всегда очень красивая!"

"Какая же у Вас шикарная фигурка, Яночка!"

"Ну как могут не нравиться длинные и стройные ноги? Яна! Фото — отличное, все прекрасно, вы — супер!"

"Ну, откуда у земной женщины такие ноги!?! Божественные!"

"Пора снимать Спасателей Малибу в новом составе"

Однако другие обвинили Рудковскую в неумеренном фотошопе, который позволил визуально "вытянуть" ноги. Некоторые же заявили, что все дело в удачной позе и съемке снизу вверх.

"Жесть. Гуманоид. Зачем так вытягивать ноги?"

"Ноги неудачно вышли. Много шопа. Неестественно как-то вышло".

"Яна, Вы аккуратненькая, миниатюрная женщина! Ну зачем вы так ноги удлиняете?Смотрится неестественно".

"Как-то смотрится не очень естественно. Как будто вместо ног ходули. Сразу в глаза бросается. Честно".

"Яна, зачем встаёшь на носочки? Ноги и так от ушей, тело где-то далеко наверху…обзавидоваться можно.. "