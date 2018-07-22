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«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
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«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @rudkovskayaofficial
Яна Рудковская порадовала поклонников пляжным снимком в образе "спасательницы Малибу".
Сейчас продюсер, жена Евгения Плющенко и просто светская львица отдыхает в Болгарии, однако не забывает о своих поклонниках. Яна опубликовала фотографию в красном купальнике с подписью:
"Кто где, а я традиционно у спасательной будки, буду Вашим спасИтелем)"
@rudkovskayaofficial
Подписчики оценили шутку знаменитости — Рудковская действительно напомнила девушек из сериала "Спасатели Малибу". Светлые волосы, алый купальник и пляж — все это вызвало ассоциации с героиней Памелы Андерсон.
Преданные фанаты рассыпались в комплиментах по поводу отличной формы звезды:
"Какая Вы 😍 просто загляденье! Не ноги а сказка, з-зависть!&quot;
"Фигура просто бомбическая"
"Как всегда очень красивая!"
"Какая же у Вас шикарная фигурка, Яночка!"
"Ну как могут не нравиться длинные и стройные ноги? Яна! Фото — отличное, все прекрасно, вы — супер!"
"Ну, откуда у земной женщины такие ноги!?! Божественные!"
"Пора снимать Спасателей Малибу в новом составе"
Однако другие обвинили Рудковскую в неумеренном фотошопе, который позволил визуально "вытянуть" ноги. Некоторые же заявили, что все дело в удачной позе и съемке снизу вверх.
"Жесть. Гуманоид. Зачем так вытягивать ноги?"
"Ноги неудачно вышли. Много шопа. Неестественно как-то вышло".
"Яна, Вы аккуратненькая, миниатюрная женщина! Ну зачем вы так ноги удлиняете?Смотрится неестественно".
"Как-то смотрится не очень естественно. Как будто вместо ног ходули. Сразу в глаза бросается. Честно".
"Яна, зачем встаёшь на носочки? Ноги и так от ушей, тело где-то далеко наверху…обзавидоваться можно.. "
Женский форум
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