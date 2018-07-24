Звезда «Дома-2» наплевала на свадьбу дочери

Татьяна Африкантова призналась, что не верит в брак своей 30-летней наследницы Марины и 19-летнего Романа Капаклы. 22 июля участники телестройки устроили неформальную свадьбу на Сейшелах.

Яркая брюнетка и эпатажная звезда реалити-шоу считает, что ее дочь слишком много раз выходила замуж, устраивая подобные неофициальные мероприятия. При этом Татьяна Владимировна подчеркнула, что до настоящей регистрации брака дело так и не дошло.

Молодой человек сделал предложение руки возлюбленной в июне этого года. Они устроили романтичную церемонию на берегу океана, но распишутся ли в ЗАГСе участники "Дома-2" когда вернутся в Россию, пока неизвестно.

Публикация от Марина Африкантова Дом2 (@marina_afrika) 22 Июл 2018 в 2:56 PDT Мама Марины Африкантовой рассказала, что даже не видела торжество. По ее словам, дочь сильно расстроилась, что родительница не смотрела церемонию. "Я уже не верю, свадьба это или не свадьба. Если ты делаешь пробную, то потом не захочется настоящую". Она уже два раза так делала, а в третий: надо или выходить замуж, или оставить эту затею", — цитирует Татьяну Владимировну StarHit

Татьяна Африкантова к потенциальному зятю относится хороро. Она считает, что Роман отлично подошел бы на роль отца для будущего малыша Марины: красивый, молодой и непьющий.

Отметим, на церемонию на Сейшелах Марина выбрала длинное платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру. Пару поздравили как участники телешоу, так и поклонники.

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