Ещё
Звезда «Дома-2» наплевала на свадьбу дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Дома-2» наплевала на свадьбу дочери 

Дни.ру 5 часов назад
Татьяна Африкантова призналась, что не верит в брак своей 30-летней наследницы Марины и 19-летнего Романа Капаклы. 22 июля участники телестройки устроили неформальную свадьбу на Сейшелах.
Яркая брюнетка и эпатажная звезда реалити-шоу считает, что ее дочь слишком много раз выходила замуж, устраивая подобные неофициальные мероприятия. При этом Татьяна Владимировна подчеркнула, что до настоящей регистрации брака дело так и не дошло.
Молодой человек сделал предложение руки возлюбленной в июне этого года. Они устроили романтичную церемонию на берегу океана, но распишутся ли в ЗАГСе участники "Дома-2" когда вернутся в Россию, пока неизвестно.
Мама Марины Африкантовой рассказала, что даже не видела торжество. По ее словам, дочь сильно расстроилась, что родительница не смотрела церемонию. "Я уже не верю, свадьба это или не свадьба. Если ты делаешь пробную, то потом не захочется настоящую". Она уже два раза так делала, а в третий: надо или выходить замуж, или оставить эту затею", — цитирует Татьяну Владимировну StarHit.
Татьяна Африкантова к потенциальному зятю относится хороро. Она считает, что Роман отлично подошел бы на роль отца для будущего малыша Марины: красивый, молодой и непьющий.
Отметим, на церемонию на Сейшелах Марина выбрала длинное платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру. Пару поздравили как участники телешоу, так и поклонники.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс. Дзене"!
Дни.ру: последние новости
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах стал сенсацией Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой Российская актриса решила усыновить ребенка
Женский форум2  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»7
Ходченкова заинтриговала снимком топлес7
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле78
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение