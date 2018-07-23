Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры

Сейчас растяжки и целлюлит Анастасии уже не скрывает даже фотошоп.

Ни для кого не секрет, что русская Кардашьян в своем Instagram выглядит не так, как в реальности. Думается, на тщательное редактирование каждого снимка она тратит как минимум несколько часов. Но кажется, фотофильтры девушке уже не очень помогают. На последнем фото в мини-стрингах на ее объемных бедрах, несмотря на фотошоп, видна неровная кожа и заретушированные растяжки. Да и складки кожи не добавляют ей привлекательности.

Анастасия Квитко сейчас

К тому же, даже самые преданные фанаты уже начали намекать Анастасии, что ее фигура становится все менее пропорциональной. Если еще год назад можно было поверить в ее естественность (напомним, сама Настя упорно утверждает, что такие формы даны ей от природы), то сейчас ее талия кажется настолько уже бедер, что модель напоминает героиню комиксов.

Мы нашли одни из самых первых фото девушки в Instagram — и оказалось, что на них Анастасия показывает абсолютно другую фигуру.

wday.ru

Так что в отсутствие манипуляций с ее телом верится все меньше. Хотя сама Квикто говорила в интервью: «Я в себе уверена на все сто процентов, никогда бы не стала менять свою внешность. Например, мой нос с легкой горбинкой, но я его люблю и таким — это моя изюминка. Было время, когда были мысли исправить дефект, но все меня отговаривали, призывали любить себя такой, какая есть, и ничего не менять. Сейчас рада, что послушала близких людей, если бы решилась на пластику, то изменились бы все мои черты лица, потеряла бы индивидуальность». Ну, а про грудь, талию или ягодицы речи вообще не шло!