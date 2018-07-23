Ещё
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Трагическая история любви самых высоких людей
Трагическая история любви самых высоких людей

Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры 

WDay.ru 1 час назад
Сейчас растяжки и целлюлит Анастасии уже не скрывает даже фотошоп.
Ни для кого не секрет, что русская Кардашьян в своем Instagram выглядит не так, как в реальности. Думается, на тщательное редактирование каждого снимка она тратит как минимум несколько часов. Но кажется, фотофильтры девушке уже не очень помогают. На последнем фото в мини-стрингах на ее объемных бедрах, несмотря на фотошоп, видна неровная кожа и заретушированные растяжки. Да и складки кожи не добавляют ей привлекательности.
Анастасия Квитко сейчас
К тому же, даже самые преданные фанаты уже начали намекать Анастасии, что ее фигура становится все менее пропорциональной. Если еще год назад можно было поверить в ее естественность (напомним, сама Настя упорно утверждает, что такие формы даны ей от природы), то сейчас ее талия кажется настолько уже бедер, что модель напоминает героиню комиксов.
Мы нашли одни из самых первых фото девушки в Instagram — и оказалось, что на них Анастасия показывает абсолютно другую фигуру.
wday.ru
Так что в отсутствие манипуляций с ее телом верится все меньше. Хотя сама Квикто говорила в интервью: «Я в себе уверена на все сто процентов, никогда бы не стала менять свою внешность. Например, мой нос с легкой горбинкой, но я его люблю и таким — это моя изюминка. Было время, когда были мысли исправить дефект, но все меня отговаривали, призывали любить себя такой, какая есть, и ничего не менять. Сейчас рада, что послушала близких людей, если бы решилась на пластику, то изменились бы все мои черты лица, потеряла бы индивидуальность». Ну, а про грудь, талию или ягодицы речи вообще не шло!
WDay.ru: последние новости
Самая дорогая бикини-модель в мире показала вялую попу Кружевное безумие: Квитко надела полностью прозрачные брюки Неожиданно: Рианна перекрасилась в блондинку и ей идет
Женский форум12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
«Папа, почему бы тебе не съехать?»51
Трагическая история любви самых высоких людей1
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение