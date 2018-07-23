Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства

Дочь Умы Турман выросла и теперь сводит с ума модельные агентства

Юная дочка Умы Турман внезапно превратилась в очень горячую штучку: Голливуд просто без ума от красоты, а модельные агенства наперебой делают предложения.

19-летняя Майя уже начала актерскую карьеру. Дебютантка появилась в английском сериале «Маленькие женщины», а в следующем году мы увидим ее в третьем сезоне «Странных дел».

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До этого девушка успела поработать моделью, притом весьма успешно. Многие ей прочили карьеру на этом поприще, но Майя решила пойти по стопам родителей.

trendymen.ru

Возможно, юное дарование сможет совмещать и актерские подмостки, и модные подиумы. Смотреть на Майю — одно удовольствие.