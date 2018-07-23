Ещё
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Умы Турман выросла и теперь сводит с ума модельные агентства 

Trendymen 6 часов назад
Юная дочка Умы Турман внезапно превратилась в очень горячую штучку: Голливуд просто без ума от красоты, а модельные агенства наперебой делают предложения.
19-летняя Майя уже начала актерскую карьеру. Дебютантка появилась в английском сериале «Маленькие женщины», а в следующем году мы увидим ее в третьем сезоне «Странных дел».
trendymen.ru
До этого девушка успела поработать моделью, притом весьма успешно. Многие ей прочили карьеру на этом поприще, но Майя решила пойти по стопам родителей.
trendymen.ru
Возможно, юное дарование сможет совмещать и актерские подмостки, и модные подиумы. Смотреть на Майю — одно удовольствие.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
Трагическая история любви самых высоких людей2
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры14
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже166
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение