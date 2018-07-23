Бузова засветила помолвочное кольцо

32-летняя Ольга Бузова стала носить на безымянном пальце роскошное украшение с бриллиантом, очень похожее на помолвочное.
Не так давно Ольга Бузова стала выкладывать в микроблог снимки, которые подписывала очень романтично, например: «Вряд ли я это скажу тебе в глаза… Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась». Многие поклонники тут же решили, что некий ухажер все же сумел растопить сердце певицы после ее болезненного развода с Дмитрием Тарасовым. А на днях Ольга продемонстрировала новое кольцо на безымянном пальце и не стала комментировать, откуда оно.
«Я на любимой работе», — так подписывает Ольга свежие снимки с этим украшением, ни слова о нем не говоря и тем самым только подкидывая фолловерам пищу для размышлений.
Напомним, недавно прошли съемки шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого несколько мужчин боролись за руку и сердце знаменитой и очень популярной брюнетки. Имена некоторых из участников шоу уже стали достоянием общественности. Среди них — миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев. Возможно, кто-то из них смог покорить Бузову и преподнес ей кольцо? Время покажет.