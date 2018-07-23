Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета

Выбирая публичную профессию, стоит признать, что ваша жизнь с этого момента становится достоянием общественности. Людям будет интересно, что вы едите, где проводите каникулы и кто в детстве обижал вас школе.

Но самый большой интерес у поклонников знаменитостей вызывают отношения звездных пар, обсуждение которых не утихает ни на минуту.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Отношения актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки часто становятся поводом для обсуждений. Дает о себе знать разница в возрасте в 31 год, расставание Касселя с Моникой Беллуччи , грядущий кризис среднего возраста у актера, и желание Кунаки прославиться за счет известного партнера.

Они же в свою очередь стараются не обращать на пересуды никакого внимания, признаются друг другу в любви в социальных сетях и постоянно появляются вместе на официальных мероприятиях.

К слову, во время их знакомства на Ибице, юная Кунаки даже не знала, что её новый знакомый является известным актером, а их знакомство ничем не отличалось от других, просто они сразу же почувствовали интерес друг к другу.

Николь Шерзингер и Григор Димитров

Отношениям певицы Николь Шерзингер и теннисиста Григора Димитрова уже 3 года. За это время пару умудрялись развести уже несколько раз, уверяя, что они практически не показываются вместе на публике.

В ответ на это Димитров уверил разбушевавшиеся таблоиды в том, что они с Николь все еще вместе и их отношениям ничего не угрожает.

Единственное от чего зависят встречи пары — это их напряженные графики, с которыми Шерзингер справляется намного лучше своего возлюбленного и старается приезжать в большинство мест, где находится по спортивному долгу Димитров.

Хайди Клум и Томас Каулитц

Слухи об отношениях модели Хайди Клум и музыканта Тома Каулитца появились еще в марте этого года и постоянно подогревались снимками папарацци. В итоге, пара решила не скрывать свои отношения и официально объявила о них в мае, посетив вместе гала-ужин в Каннах.

Разница в возрасте в 16 лет не могла не вызвать едких комментариев со стороны общественности, но Том и Хайди стараются не обращать на это внимание. Тем более, отдавая должное Клум, выглядит она потрясающе.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес вместе чутьбольше года. Они познакомились на парковке одного из ресторанов в Лос-Анджелесе, где Родригес пытался отыскать свою машину. Дженнифер подошла к нему и предложила как-нибудь встретиться.

Родригес называет день знакомства с певицей одним из самых счастливых событий в своей жизни, хотя признает, что часто чувствует себя неловко рядом с ней. Дело не в Дженнифер, ав том, что многие видят в высоком и мускулистом Родригесе охранника Лопес, в то время как он звезда бейсбола.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Модель Жизель Бюндхен, как и Дженнифер Лопес, нашла своюлюбовь в мире спорта. Повезло футболисту Тому Брэди, который заполучил Жизель в жены почти 10 лет назад. Том характеризует Жизель исключительно как заботливую и любящую жену —

«Она рядом со мной каждый день. Мы ежедневно вместе возвращаемся домой, ложимся каждую ночь в одну и ту же постель. Она знает, когда мне больно, когда я устал, она знает, когда я получил сильный удар».

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Гвен Стефани и Блейк Шелтон познакомились на шоу «Голос» в2015 году и с тех пор не расстаются. Медиа, конечно же, уверяет всех в обратном, уверяя что Блейк разорвал отношения с Гвен из-за её неконтролируемой ревности, но их выходы в свет и аккаунты в социальных сетях говорят об обратном.

Гвен говорит, что именно благодаря Блейку её стиль стал более женственным, ведь рядом с ней самый сильный и мужественный мужчина на свете, который может взять все жизненные неурядицы на себя и позволить Гвен расслабиться.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин этим летом объявили о своей скорой свадьбе, чем максимально подогрели интерес публики.

Они уже успели сделать парные татуировки, выбрать обручальные кольца, собираются прослушать курс лекций в церкви, и стараются как можно больше времени проводить вместе, постоянно признаваясь друг другу в любви.