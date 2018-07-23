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Звезды, которые сохранили верность супругам
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Трагическая история любви самых высоких людей

Звезды, которые сохранили верность супругам 

Рамблер 3 часа назад
Есть мнение, что творческие люди не способны создать прочные браки. Им приписывают ветреность, любвеобильность, даже распущенность. Однако среди звёзд есть люди, которые хранят верность партнёру годами и не ищут приключений на стороне.
1. Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе 18 лет. Звёзды вступили в официальный брак в 2018 году, но отношения у них начались тремя годами ранее. В паре были сложные моменты, когда Анжелика и Леонид даже разъезжались, но, тем не менее, они и по сей день вместе.
2. Марина Майко и Дмитрий Харатьян вместе 28 лет. Познакомившись в 1989 году, актёры в следующем году поженились. В своё время Майко была популярной и востребованной актрисой, но выбрала семейную жизнь, оставив роль звезды Дмитрию.
3. Екатерина и Александр Стриженовы вместе 31 год. Актёры познакомились ещё подростками, снимаясь в кино. Сразу после совершеннолетия молодые люди поженились, до сих пор состоят в браке и не стесняются проявлять чувства на публике.
4. Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе 41 год. Актёры в браке с 1977 года. За прошедшие годы супруги пережили много неурядиц, но сумели остаться вместе. Кстати, Михаил Боярский уверяет, что неизбежные ссоры по мелочам только укрепляют брак.
Женский форум
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