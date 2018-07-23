Звезды, которые сохранили верность супругам

Есть мнение, что творческие люди не способны создать прочные браки. Им приписывают ветреность, любвеобильность, даже распущенность. Однако среди звёзд есть люди, которые хранят верность партнёру годами и не ищут приключений на стороне.

1. Анжелика Варум Леонид Агутин вместе 18 лет. Звёзды вступили в официальный брак в 2018 году, но отношения у них начались тремя годами ранее. В паре были сложные моменты, когда Анжелика и Леонид даже разъезжались, но, тем не менее, они и по сей день вместе.

2. Марина Майко Дмитрий Харатьян вместе 28 лет. Познакомившись в 1989 году, актёры в следующем году поженились. В своё время Майко была популярной и востребованной актрисой, но выбрала семейную жизнь, оставив роль звезды Дмитрию.

3. Екатерина Александр Стриженовы вместе 31 год. Актёры познакомились ещё подростками, снимаясь в кино. Сразу после совершеннолетия молодые люди поженились, до сих пор состоят в браке и не стесняются проявлять чувства на публике.