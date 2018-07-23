Настоящие имена знаменитостей

Звезды частенько меняют имена, потому что иногда псевдонимы звучат интереснее и проще запоминаются. А некоторые знаменитости недовольны именами, которые подарили им родители, поэтому тоже скрывают их. Так как же на самом деле зовут звёзд?

1. Принц Гарри , недавно сочетавшийся браком с актрисой Меган Маркл, получил при рождении имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Гарри — это его домашнее прозвище, которое в итоге стало именем.

2. Певица Кэти Перри ещё в начале карьеры отказалась от родного имени Кэтрин Хадсон . Полное имя сократилось до Кэти, чтобы избежать чрезмерной официальности, а вот фамилию артистка сменила, чтобы её не путали с популярной актрисой Кейт Хадсон

3. У певицы Ланы Дель Рей в свидетельстве о рождении указано имя Элизабет Вулридж Грант . Девушка взяла такой псевдоним в память о времени, проведённом в Майами с кубинскими друзьями, с которыми Элизабет приходилось много говорить на испанском.