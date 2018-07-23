Настоящие имена знаменитостей 

Звезды частенько меняют имена, потому что иногда псевдонимы звучат интереснее и проще запоминаются. А некоторые знаменитости недовольны именами, которые подарили им родители, поэтому тоже скрывают их. Так как же на самом деле зовут звёзд?
1. Принц Гарри, недавно сочетавшийся браком с актрисой Меган Маркл, получил при рождении имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Гарри — это его домашнее прозвище, которое в итоге стало именем.
2. Певица Кэти Перри ещё в начале карьеры отказалась от родного имени Кэтрин Хадсон. Полное имя сократилось до Кэти, чтобы избежать чрезмерной официальности, а вот фамилию артистка сменила, чтобы её не путали с популярной актрисой Кейт Хадсон.
3. У певицы Ланы Дель Рей в свидетельстве о рождении указано имя Элизабет Вулридж Грант. Девушка взяла такой псевдоним в память о времени, проведённом в Майами с кубинскими друзьями, с которыми Элизабет приходилось много говорить на испанском.
4. Актёр Майкл Кейн — один из ярчайших представителей британского кинематографа. До того, как превратиться в сэра Майкла Кейна, он был Морисом Джозефом Миклвайтом. Начав карьеру, актёр отказался от вычурного имени, сократив его до Майкла Уайта, но чуть позже агент намекнул, что с фамилией Уайт артист похож на своих коллег. Итогом раздумий стала фамилия Кейн, под которой исполнитель и стал известен.