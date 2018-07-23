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Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
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Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами 

Рамблер 3 часа назад
Попасть в модели size-plus имеют возможность девушки с ростом 1,7-1,8 м и размерами от 46 до 50. Несмотря на то, что их параметры далеки от общепринятых модельных, они демонстрируют одежду на подиумах и участвуют в фотосессиях. Вот несколько пышнотелых красоток, которые весьма преуспели в модельном бизнесе.
1. Кристалл Ренн. Эта девушка с формами успевает всё: принимать участие в показах, сниматься для глянца и выпускать книги.
2. Рози Меркадо. Когда-то девушка весила 185 кг, но после того, как в авиакомпании ей предложить оплатить два кресла, она решилась на радикальные меры. После похудения, резекции желудка и подтяжки кожи живота Рози весит 77 кг и сотрудничает с известными брендами.
3. Маркита Принг. Высокая красавица с детства увлекалась спортом, а после занялась актёрским мастерством. Это помогло ей пройти кастинг и стать моделью каталогов одежды для дам с формами.
4. Хлоя Маршалл. Корпулентная красотка выиграла конкурс красоты «Мисс Суррей», а потом получила звание «Вице-мисс Великобритания», опередив десяток субтильных конкуренток. Теперь у неё контракты с международными модельными агентствами, а график съёмок и показов расписан на годы.
Женский форум
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