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Бывшая жена Эмина прокомментировала его свадьбу
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Бывшая жена Эмина прокомментировала его свадьбу 

Рамблер 1 час назад
Фото: @agavrilova777
Известный певец Эмин Агаларов 14 июля во второй раз женился. Его новой избранницей стала "Мисс Мордовия-2004" Алена Гаврилова. Девушка на 8 лет младше звезды. У нее есть сын от первого брака с миллиардером, а у Эмина двойняшки от предыдущей жены Лейлы Алиевой — дочери президента Азербайджана.
Эмин и Лейла узаконили отношения в 2006 году, а в 2015 сообщили о разводе. Поклонники знаменитости надеялись на их примирение, однако в 2016 году Агаларов начал встречаться с Аленой. Бывшая супруга отнеслась к свадьбе мудро — она искренне пожелала счастья Эмину и его новой возлюбленной, сказав, что они прекрасная пара.
Женский форум
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