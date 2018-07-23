Бывшая жена Эмина прокомментировала его свадьбу

Известный певец Эмин Агаларов 14 июля во второй раз женился. Его новой избранницей стала "Мисс Мордовия-2004" Алена Гаврилова. Девушка на 8 лет младше звезды. У нее есть сын от первого брака с миллиардером, а у Эмина двойняшки от предыдущей жены Лейлы Алиевой — дочери президента Азербайджана.

Эмин и Лейла узаконили отношения в 2006 году, а в 2015 сообщили о разводе. Поклонники знаменитости надеялись на их примирение, однако в 2016 году Агаларов начал встречаться с Аленой. Бывшая супруга отнеслась к свадьбе мудро — она искренне пожелала счастья Эмину и его новой возлюбленной, сказав, что они прекрасная пара.