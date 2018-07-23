Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых

Восьмидесятые и девяностые годы открыли нам массу талантливых артистов. Некоторые исполнители по-прежнему выпускают хиты и дают концерты, а другие публично деградируют.

1. Евгений Осин стал в последнее время чуть ли не главным героем скандальных новостей. Алкоголизм, лечение от зависимости и затворничество привели к тому, что Евгений превратился из самобытного певца в сильно постаревшего и спившегося мужчину. По его словам, он долгое время не употреблял стимуляторы, а срыв спровоцировали жадные до сенсаций журналисты.

2. Марина Хлебникова была фантастически популярна в конце девяностых, но в новом веке потерялась. Из-за отсутствия достоверной информации стали появляться слухи, что певица обезобразила себя пластикой и скрывается от мужа-тирана. На самом деле экс-супруг Хлебниковой сбежал и оставил ей миллионные кредиты, поэтому исполнительница впала в депрессию. Тем не менее, артистка продолжает работать и воспитывает дочь.