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Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
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Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых 

Рамблер 1 час назад
Восьмидесятые и девяностые годы открыли нам массу талантливых артистов. Некоторые исполнители по-прежнему выпускают хиты и дают концерты, а другие публично деградируют.
1. Евгений Осин стал в последнее время чуть ли не главным героем скандальных новостей. Алкоголизм, лечение от зависимости и затворничество привели к тому, что Евгений превратился из самобытного певца в сильно постаревшего и спившегося мужчину. По его словам, он долгое время не употреблял стимуляторы, а срыв спровоцировали жадные до сенсаций журналисты.
2. Марина Хлебникова была фантастически популярна в конце девяностых, но в новом веке потерялась. Из-за отсутствия достоверной информации стали появляться слухи, что певица обезобразила себя пластикой и скрывается от мужа-тирана. На самом деле экс-супруг Хлебниковой сбежал и оставил ей миллионные кредиты, поэтому исполнительница впала в депрессию. Тем не менее, артистка продолжает работать и воспитывает дочь.
3. Крис Кельми неоднократно появлялся в криминальной хронике. Его задерживали за вождение в нетрезвом виде и лишали прав. Были случаи, когда певец приходил на съёмки телепрограмм пьяным. В результате Криса отправили в реабилитационный центр, где он пробыл два месяца. После возвращения Кельми стал выглядеть значительно лучше, но через некоторое время снова сорвался.
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