Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь

Им не понравилось фото певицы в самолете.
Казалось бы, что ничего не предвещало беды… Кристина Орбакайте выложила в Instagram рядовое фото по дороге на гастроли, где рассказала о своем плотном графике.
«Не прерывая репетиций в «Современнике», лечу на выступление на фестиваль «Белые ночи»», — подписала снимок певица. Сложно сказать, на что она рассчитывала от подписчиков. Однако точно не ожидала огромное количество негатива. А все потому что фото сделано из частного самолета, на котором Кристина летела из Москвы в Санкт-Петербург.
В сети разгорелась настоящая полемика. Фолловеры разделились на две стороны.
«Красиво жить не запретишь…», «Прям нам всем аж полегчало! Может хватит этих дурацких понтов? Прямо как будто мир спасать летит», — язвили под опубликованным фото пользователи микроблога.
«Не завидуйте. У них жизнь не сладкая имею ввиду работу. Пусть хоть позволят себе отдохнуть по-человечески», «Меня всегда поражает наша человеческая зависть! Ну, кто нам не давал свою жизнь по-другому построить? Замечательно, что человек имеет возможность летать в таких самолетах и при этом ценит мелочи (фрукты)», «Какая разница на чем Кристина приедет к вам на концерт? Она что, в маршрутке стоя должна добираться?», — вызвались на защиту Орбакайте преданные поклонники. Сама артистка никак не прокомментировала эту интернет-перепалку. Видимо, ей просто не до этого, так как работа над спектаклем занимает огромное количество времени. В конце весны стало известно, что художественный руководитель «Современника» Галина Волчек заменила исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову на Кристину.