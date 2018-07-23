Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь

Кристину Орбакайте поклонники осудили за роскошь

Им не понравилось фото певицы в самолете.

Казалось бы, что ничего не предвещало беды… Кристина Орбакайте выложила в Instagram рядовое фото по дороге на гастроли, где рассказала о своем плотном графике.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 21 Июл 2018 в 5:02 PDT «Не прерывая репетиций в «Современнике», лечу на выступление на фестиваль «Белые ночи»», — подписала снимок певица. Сложно сказать, на что она рассчитывала от подписчиков. Однако точно не ожидала огромное количество негатива. А все потому что фото сделано из частного самолета, на котором Кристина летела из Москвы в Санкт-Петербург.

В сети разгорелась настоящая полемика. Фолловеры разделились на две стороны.

«Красиво жить не запретишь…», «Прям нам всем аж полегчало! Может хватит этих дурацких понтов? Прямо как будто мир спасать летит», — язвили под опубликованным фото пользователи микроблога.