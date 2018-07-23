Ратаковски прогулялась по улице в одном бра

Эмили Ратаковски вышла погулять в одном бра

Сексуальная дива снова продемонстрировала свои роскошные формы прямо на улице.

Одна из самых соблазнительных и роскошных знаменитостей современности обожает дразнить фанатов «горячими» снимками в Instagram. Эмили несказанно повезло: природная худоба в ее теле парадоксальным образом сочетается с внушительным бюстом. Собственно, звезда хвастается своей фигурой не только в соцсетях, но и в повседневной жизни. Мало того, что она старается выходить на красную ковровую дорожку в провокационных нарядах. Даже за продуктами она ходит в секси-костюмах!

На днях супермодель и начинающая актриса была замечена на улицах Нью-Йорка вместе с мужем. Похоже, звезда было очень жарко, а потому она решила надеть на себя минимальное количество одежды. Вместо топа Ратаковски надела лифчик на тонких бретелях с узлом посередине. Кстати, бра оказалось таким крошечным, что грудь Эмили так и норовила выскочить.

Образ звезда дополнила широкими брюками в стиле милитари и белыми кедами.