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Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
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Эмили Ратаковски вышла погулять в одном бра 

WDay.ru 6 часов назад
Сексуальная дива снова продемонстрировала свои роскошные формы прямо на улице.
Одна из самых соблазнительных и роскошных знаменитостей современности обожает дразнить фанатов «горячими» снимками в Instagram. Эмили несказанно повезло: природная худоба в ее теле парадоксальным образом сочетается с внушительным бюстом. Собственно, звезда хвастается своей фигурой не только в соцсетях, но и в повседневной жизни. Мало того, что она старается выходить на красную ковровую дорожку в провокационных нарядах. Даже за продуктами она ходит в секси-костюмах!
На днях супермодель и начинающая актриса была замечена на улицах Нью-Йорка вместе с мужем. Похоже, звезда было очень жарко, а потому она решила надеть на себя минимальное количество одежды. Вместо топа Ратаковски надела лифчик на тонких бретелях с узлом посередине. Кстати, бра оказалось таким крошечным, что грудь Эмили так и норовила выскочить.
Образ звезда дополнила широкими брюками в стиле милитари и белыми кедами.
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