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Алена Апина очаровала поклонников декольте
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Алена Апина очаровала поклонников декольте 

Passion.ru 28 минут назад
Алена Апина продемонстрировала свои сильные стороны.
Не так давно Алена Апина объявила о возвращении на эстраду группы «Комбинация». Параллельно с ретро-проектом популярная певица записывает свою музыку, регулярно позирует перед фотографами.
В своем блоге артистка похвасталась бекстейдж-кадром, снятым на телефон. Вероятнее всего, фотосессия проходила в Испании — именно там находится Алена сейчас. Поклонники певицы jчарованы: расстегнутая сверху джинсовая рубашка подчеркнула упругую грудь 53-летней Апиной.
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«Я и собачка», — подписала артистка кадр, кокетливо обращая внимание публики вовсе не на свое декольте.
Однако многие фолловеры увидели только по-девичьи упругие прелести Алены.
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Женский форум4  Ещё 1 источник 
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