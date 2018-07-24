Как супруги актеров реагируют на постельные сцены

Как супруги актеров реагируют на секс-сцены с участием любимых

Невозможно даже представить, что бы мы испытали, если бы нам пришлось смотреть, как наши бойфренды занимаются сексом с кем-то другим? А эти люди подобное наблюдают регулярно. Вместе с миллионами случайных людей.

Амелия Уорнер отказывается смотреть «50 оттенков серого»

Жена актера, исполнившего роль соблазнительного Кристиана Грея Джейми Дорнана . «Она не хочет смотреть их, — признался Джейми US Magazine. — Она хочет поддерживать меня и мою работу. На ее месте я бы тоже не смог, так что я не давлю на нее. Это ее решение. Она может себе представить, что там происходит, но ей некомфортно смотреть нечто подобное».

Чаннинг Татум и Дженна Деван Татум смотрели секс-сцены друг друга вместе

Эти двое влюбились друг в друга, изображая романтику на экране. Когда пара была вместе, они признавались, что старались не воспринимать секс-сцены, в которых участвует их партнер, слишком уж серьезно. Чаннинг Татум рассказал Redbook magazine, что просмотр таких эпизодов приводил их в игривое настроение: «Она очень сексуальна — одна из причин, почему я с ней. Причин много, конечно, но именно эта где-то в самом верху списка. Она смотрит секс-сцены с моим участием тоже, мы с этим как-то справляемся. Она будет закрывать мне глаза, а я — ей».

Пара с удовольствием пересматривала и совместные сцены: «Это очень интересно. Смотреть и вдруг: „О, да ведь это же наш первый поцелуй“ Когда мы закончили съемки, вернулись в Лос-Анджелес и стали жить вместе. И больше никогда не расставались, вот уже девять лет».

Напоминаем, что в апреле этого года супруги объявили о разводе.

Джеда Пинкетт-Смит в восторге от своего мужа

«После 20 лет… Знаете…», — начала говорить жена Уилла Смита для Extra, но актер не дал ей закончить, вмешавшись: «Да она тащится, тащится от этого!»

После этого Джеда вынуждена была признать: «К сожалению, он прав. Это своего рода вуайеристское наслаждение, видеть своего мужа в такой странной обстановке. Совсем другой разговор».

Кстати, пара больше не называет себя «супругами». Они говорят, что теперь они на новом уровне отношений. Уилл Смит рекомендует журналистам завязывать со слухами и разводе и заниматься своим делом.

Жена Пирса Броснана считает это «легальной изменой»

У исполнителя роли Бонда просто множество секс-сцен — с разными женщинами. И конечно, это не секрет для Кили Шайе Смит, его жены.

«Моя жена называет эти эпизоды «легальными изменами», — рассказывает актер. — Она как-то сказала это на одной из вечеринок, когда ее спросили, как она относится к тому, что видит меня на экране с разными женщинами».

Жена Бена Аффлека не смотрела обнаженные сцены с участием мужа

Бен Аффлек мельком показал свой пенис в «Исчезнувшей» — и это шокировало многих зрителей.

«Мы поговорили, — рассказывала Дженнифер Гарнер . — Он пришел домой и сказал: «В общем, на работе сегодня… Финчер сказал, чтобы я вышел из душа». «Круто, — ответила я, — надеюсь, тебя снимали широкоугольным объективом».

Но развелись они не поэтому.

Стивен Мойер режессировал сцены с участием Анны Пакуин

Супруги познакомились на съемках легендарного сериала «Настоящая кровь». Стивен Мойер играл обаятельного вампира Билла, который влюбился в официантку Суки Стэкхаус. Но за 7 сезонов у главной героини было несколько увлечений, вампиром Биллом дело не ограничилось. И тогда Мойеру приходилось брать дело в свои руки.

«Были моменты, когда я смотрел любовную сцену с участием Анны на экране и говорил, например: «Джо, сдвинь руку выше, на грудь Анны. Можешь немного сдвинуть большой палец?» или даже говорил ей: «Наслаждайся этим детка, давай».

Жена Эвана Макгрегора ревновала

Ив Мавракис не скрывала, что за всю карьеру ее мужа у нее был лишь один момент, когда она приревновала мужа — сцене с актрисой Келли Макдональд в фильме «На игле». «Я была беременна Кларой, а Келли была прекрасным свежим цветком, — говорила Ив. — Может, дело было в гормонах, но я смогла посмотреть на них без нервов только после родов».

Как выяснилось, ревновать нужно было к другой женщине — Мэри Элизабет Уинстед.

Киту Урбану хочется защитить Николь Кидман

У Николь Кидман было несколько довольно агрессивных сцен с Александром Скарсгардом в «Большой маленькой лжи». Когда ее спросили о реакции мужа, она ответила: «Никому не хочется видеть свою жену со Скарсгардом, это я точно говорю — никому!» О жестких сценах она говорит: «Знаете, это было трудно, справляться с этой ролью. Я приходила вся в синяках, побитая, так что мой муж оказывал много эмоциональной поддержки».

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