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Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
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Кристен Белл пришла на премьеру детского фильма без юбки 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Поклонники были удивлены откровенным нарядом актрисы.
38-летняя американская актриса, известная по роли Вероники Марс в одноименном сериале, а также по роли Кики в фильмах «Очень плохие мамочки» и «Очень плохие мамочки 2» особенно любит посещать кинофестивали и премьеры. Она всегда с удовольствием позирует на красной дорожке в экстравагантных нарядах и ослепительно улыбается. Актриса любит проводить время со своими колегами по съемочной площадке. Ведь часто за кадром рабочие отношения перерастают в дружеские. И актриса умело это делает.
Даже, будучи беременной дочерью Линкольн, она пришла на премьеру фильма «Спасатель», где сыграла главную героиню. Актрисе нужно было в очередной раз блеснуть. Также Белл воспитывает в браке с актером Дэксом Шепардом 3-летнюю Дельту.
В этот раз появление Белл в Лос-Анджелесе на премьере детского фильма «Юные титаны, вперед!» (этот мультсериал посвящен команде супергероев Юные титаны, популярен уже более пяти лет. — прим. Ред.) всех изрядно удивило! Она пришла без… юбки. На ней был удлиненный пиджак, который еле-еле прикрывал бедра. А из-под него виднелась белая рубашка, которая прекрасно вписывалась в строгий двухцветный ансамбль. Изящные ченые лодочки как нельзя лучше подчеркивали стройные ноги актрисы. Правда она все же решила разбавить черно-белую гамму клатчем цвета фуксии.
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