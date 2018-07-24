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Роза Сябитова похвасталась подпорченной репутацией
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Роза Сябитова похвасталась подпорченной репутацией 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Роза Сябитова, которая стала известна благодаря своей роли "стервы" в программе "Давай поженимся", рассказала читателям о преимуществах плохой репутации.
Женщина уверена, что такую репутацию испортить невозможно, а потому человек может действовать свободно и не бояться осуждения. Тем не менее, многие желали подпортить мнение о Сябитовой разными способами, но у них это не получилось.
Свое послание телеведущая адресовала тем, кто критикует все, что она делает, как в жизни, так и в профессиональном плане. Роза поблагодарила своих хейтеров и объяснила, что ей приятно их внимание, ведь самое страшное для публичного человека — это не критика, а равнодушие зрителей.
Поклонникам понравилась позиция звезды и они отметили, что Роза рассуждает, как по-настоящему мудрая женщина.
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