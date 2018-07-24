Роза Сябитова похвасталась подпорченной репутацией

Телеведущая Роза Сябитова , которая стала известна благодаря своей роли "стервы" в программе "Давай поженимся", рассказала читателям о преимуществах плохой репутации.

Женщина уверена, что такую репутацию испортить невозможно, а потому человек может действовать свободно и не бояться осуждения. Тем не менее, многие желали подпортить мнение о Сябитовой разными способами, но у них это не получилось.

Свое послание телеведущая адресовала тем, кто критикует все, что она делает, как в жизни, так и в профессиональном плане. Роза поблагодарила своих хейтеров и объяснила, что ей приятно их внимание, ведь самое страшное для публичного человека — это не критика, а равнодушие зрителей.

Поклонникам понравилась позиция звезды и они отметили, что Роза рассуждает, как по-настоящему мудрая женщина.