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«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»
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Агния Кузнецова: «Мне 33 и я вряд ли рожу много детей» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Актриса Агния Кузнецова призналась в новом интервью, что в недалеком будущем хочет усыновить малыша из приюта.
Звезда фильма «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова очень хочет стать многодетной мамой, но переживает, что годы идут, а ее мечта все никак не осуществится. Поэтому актриса подумывает о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Об этом она откровенно рассказала в совместном с мужем Максимом Петровым интервью журналу «Атмосфера».
«На мой взгляд, семья должна быть большой. Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей. И поскольку я против искусственных манипуляций, подумываю о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Я преклоняюсь перед парами, которые усыновляют малышей, попавших в трудную ситуацию, и воспитывают их как своих. Это великая вещь»,
— заявила Кузнецова.
Впрочем, ее супруг добавил: «В любом случае мне хочется своих детей. Агнюша, ты посмотришь, как это — быть мамой, а потом уже примешь решение, брать ли еще малыша на усыновление». Напомним, актриса и танцор поженились в 2015 году после нескольких лет романа.
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