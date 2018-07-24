Ещё
Западные звёзды, которые говорят по-русски
Далее:
Читайте также:
Ещё

Западные звёзды, которые говорят по-русски 

Рамблер 51 минуту назад
Есть мнение, что русский язык сложен для иностранцев. Но некоторые голливудские звёзды понимают русский, есть даже знаменитости, который говорят на русском языке.
1. Мила Кунис, американская актриса и модель. Родители Милы родом из Украины, в 1991 году, когда дочери было семь лет, они переехали в США. Сейчас Мила говорит по-русски с акцентом и предпочитает английский.
2. Сергей Брин, американский бизнесмен и сооснователь Google. Сергей родился в Москве, но в 199 году, когда ему было пять лет, семья эмигрировала в Америку.
3. Милла Йовович, американская актриса и модель. Мать Миллы — советская актриса Галина Логинова. Выйдя замуж за врача из Югославии Богича Йововиа, она уехала в 1980 году в США. Дочери было 5 лет. Милла неплохо говорит на русском языке и часто принимает участие в российских телешоу.
4. Наталия Орейро, уругвайская актриса и певица. В России Наталия стала невероятно популярной после показа сериала «Дикий ангел», её стали часто приглашать в нашу страну, здесь девушка и выучила русский язык.
5. Кейт Бекинсейл, британская актриса. Девушка училась в Оксфорде, где выучила несколько языков, в том числе русский.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь21
Королева шокировала поклонников вульгарным образом18
Привычки, которые убивают быстрее алкоголя и сигарет1
Почему считается, что от капусты вырастет грудь
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле68
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
10:07
Молодежь, владеющая миллиардами долларов
Звёзды
07:25
Западные звёзды, которые говорят по-русски
Звёзды
06:15
Секреты удачного первого свидания
Психология
01:00
Королева шокировала поклонников вульгарным образом
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение