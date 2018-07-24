Западные звёзды, которые говорят по-русски

Есть мнение, что русский язык сложен для иностранцев. Но некоторые голливудские звёзды понимают русский, есть даже знаменитости, который говорят на русском языке.

1. Мила Кунис , американская актриса и модель. Родители Милы родом из Украины, в 1991 году, когда дочери было семь лет, они переехали в США. Сейчас Мила говорит по-русски с акцентом и предпочитает английский.

2. Сергей Брин , американский бизнесмен и сооснователь Google . Сергей родился в Москве, но в 199 году, когда ему было пять лет, семья эмигрировала в Америку.

3. Милла Йовович , американская актриса и модель. Мать Миллы — советская актриса Галина Логинова . Выйдя замуж за врача из Югославии Богича Йововиа, она уехала в 1980 году в США. Дочери было 5 лет. Милла неплохо говорит на русском языке и часто принимает участие в российских телешоу.

4. Наталия Орейро , уругвайская актриса и певица. В России Наталия стала невероятно популярной после показа сериала «Дикий ангел», её стали часто приглашать в нашу страну, здесь девушка и выучила русский язык.