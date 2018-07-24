Молодежь, владеющая миллиардами долларов

Чтобы заработать миллионы, нужно много и долго работать. Именно поэтому, когда заходит речь о миллиардерах, мы представляем себе взрослого мужчину, умудрённого опытом. Однако некоторым удалось нажить огромное состояние в довольно молодом возрасте.

1. Тамара Эккслстоун стала миллионершей в 26 лет, унаследовав состояние отца, Берни Экклстоуна , бывшего владельца «Формулы-1». Но и сама Тамара не бездельничает: она работает моделью и комментатором на телевидении.

2. Людвиг Теодор Браун к 26 годам обрёл состояние в 1,7 миллиарда долларов. Мужчина — один из наследников компании B. Braun Melsungen AG, производящей медицинское оборудование.

3. Джон Коллисон вместе с братом Паркером стали миллиардерами благодаря созданной ими системе онлайн-оплаты Stripe. На тот момент Джону было 25, а Патрику 27.

4. Хью Гросвенор — самый богатый человек в мире, кому ещё не исполнилось 30. Миллиардером Хью стал в 25 лет, когда скончался его отец Джеральд, владевший чуть ли не половиной Лондона и постоянно возглавлявший список самых людей Великобритании. Молодой человек, чьё состояние превышает 30 миллиардов долларов, ведёт непубличный образ жизни и работает в компании, связанной с защитой окружающей среды.