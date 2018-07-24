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Помолодевшего Тарзана заподозрили в пластике
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Помолодевшего Тарзана заподозрили в пластике 

WDay.ru 7 часов назад
Фото: WDay.ru
Танцор заинтриговал поклонников своим селфи.
Певица Наталья Королева и ее супруг Сергей Глушко, он же Тарзан, сейчас отдыхают на побережье Черногории. Встречают закаты, фотографируются с местными котиками и, как видно, наслаждаются совместным отпуском.
«Мы с тобой мечтатели», — подписал один из семейных кадров Тарзан, обращаясь к любимой.
На отдыхе Наташа Королева решила отказаться от косметики, предпочитая естественность. Чего не скажешь о ее муже. Нет, в косметичку к жене он, конечно, не полез. Но свои морщинки перед поклонницами явно скрывает. Накануне Тарзан выложил фотографию, на которой внезапно помолодел на пару десятков лет. Глушко, надо сказать, и в свои 48 лет выглядит просто замечательно, но на этом селфи получился ну просто юнцом.
«Такой молодой здесь», — удивлялись подписчицы. Кто-то даже заподозрил, что Тарзан сделал пластическую операцию. Вот, например, стоп-кадр из видео, которое Глушко снял два месяца назад. И на нем Сергей выглядит куда старше.
Впрочем, помолодел Тарзан, скорее всего, не из-за пластики, а благодаря хорошим фильтрам на камере телефона, которые сглаживают все морщины и складки на фото. Ну а как фотошопить видео, танцор, похоже, не разобрался. Но поклонницы не оценили старания Тарзана. Дескать, уж больно не настоящий получился.
«Сильно отфотошопили», — комментируют подписчицы фотографии.
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