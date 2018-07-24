Отец Меган Маркл раскритиковал ее внешний вид 

Томасу Марклу теперь только и остается, что наблюдать за жизнью дочери со стороны. Он продолжает давать изданиям платные интервью, чем очень огорчает Меган и злит всю королевскую семью, и такое поведение явно не приблизит его к новым родственникам, однако Томаса это не смущает. После появления Меган на Уимблдоне он в очередной раз посетовал, что дочь не отвечает на его звонки и письма, и предположил, что она находится под сильным давлением.
«По ее глазам, лицу и улыбке я вижу, что она напугана. Я годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится ее улыбка сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка. Возможно, у нее просто было несколько трудных дней. Но я беспокоюсь. Мне кажется, все слишком на нее давят. Ей пришлось заплатить высокую цену, чтобы выйти замуж за принца и войти в эту семью».
Возможно, как отцу Томасу действительно лучше известны виды улыбок Меган, но дела у нее идут совсем не так плохо, как ему кажется: по словам источников из Букингемского дворца, Елизавета II души не чает в герцогине, публичные выходы удаются Мег все лучше и лучше, а критики, кажется, наконец признали и полюбили ее новый стиль. Однако мистер Маркл и тут остался недоволен. «Зачем в 2018 году одеваться так, будто на дворе 1930-е? Не понимаю, почему нужно закрывать колени», — возмущается он.