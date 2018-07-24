Ходченкова заинтриговала снимком топлес

Популярная актриса проводит лето в испанской Марбелье и регулярно радует поклонников красивыми фотографиями. На этот раз Светлана подразнила поклонников пикантным снимком топлес, а заодно и заинтриговала подписчиков.

@svetlana_khodchenkova

Черно-белое фото с подписью "Но сначала кофе", на котором актриса позирует спиной на террасе номера, получилось невероятно стильным, соблазнительным и в то же время невинным. Поклонники немедленно завалили звезду комплиментами:

"Обворожительная"

"Шикарная Светлана!"

"Светлана, вы пример для подражания!"

"Вы такая элегантная!)"

"Сексуально и ни грамма пошлости!"

Кроме того, подписчики озадачились, кто же является фотографом и спутником актрисы в путешествии. Однако Светлана пока не раскрыла свою тайну.