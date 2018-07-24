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Ходченкова заинтриговала снимком топлес
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Ходченкова заинтриговала снимком топлес 

Рамблер 2 часа назад
Популярная актриса проводит лето в испанской Марбелье и регулярно радует поклонников красивыми фотографиями. На этот раз Светлана подразнила поклонников пикантным снимком топлес, а заодно и заинтриговала подписчиков.
@svetlana_khodchenkova
Черно-белое фото с подписью "Но сначала кофе", на котором актриса позирует спиной на террасе номера, получилось невероятно стильным, соблазнительным и в то же время невинным. Поклонники немедленно завалили звезду комплиментами:
"Обворожительная"
"Шикарная Светлана!"
"Светлана, вы пример для подражания!"
"Вы такая элегантная!)"
"Сексуально и ни грамма пошлости!"
Кроме того, подписчики озадачились, кто же является фотографом и спутником актрисы в путешествии. Однако Светлана пока не раскрыла свою тайну.
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