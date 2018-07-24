Ещё
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жизель Бундхен расскажет неприглядную правду о романе с Леонардо Ди Каприо 

Лиза 1 час назад
Фото: @gisele
Недавно одной из самых высокооплачиваемых моделей мира Жизель Бюндхен исполнилось 38 лет. Супруг, футболист Том Брэйди, опубликовал снимок любимой жены в бикини и поздравил ее: «С днем рождения! Мы все тебя так любим!». Жизель каждый раз подчеркивает в интервью, что счастлива замужем. Их браку почти десять лет, супруги воспитывают сына и дочь. Некоторое время назад Бундхен оставила подиум и сосредоточилась на благотворительных проектах. При этом у нее немало рекламных контрактов, которые обеспечивают ей безбедную жизнь.
В ближайшее время модель дебютирует в новом качестве. Жизель согласилась на предложение написать мемуары о своей жизни. И уже известно, что часть книги будет посвящена ее отношениям с Леонардо Ди Каприо. Роман актера и модели продолжался шесть лет. Жизель не скрывала, что мечтала выйти за него замуж, но предложения так и не дождалась. Сейчас Бундхен вспоминает, что после расставания с актером чувствовала себя по-настоящему несчастной, а их отношения были далеко не безоблачными. Жизель уверена, что ее опыт может помочь другим женщинам: «Я хочу рассказать об этом в надежде, что мой опыт может помочь другим!».
Лиза: последние новости
Минус 20 кг: Екатерина Варнава рассказала, как ей удалось экстремально сбросить вес «Фигура уже не та!»: 48-летняя Юлия Меньшова впервые показала фото в купальнике «Телевизор людям сносит голову»: Лариса Гузеева публично осудила Василису Володину
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу43
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»13
Западные звезды, которые говорят по-русски1
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией35
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо14
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение