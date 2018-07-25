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Жена схватилась за голову от слов Малахова
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Жена схватилась за голову от слов Малахова 

Дни.ру 1 час назад
Наталья Шкулева опубликовала свежее фото с супругом, известным телеведущим и шоуменом Андреем Малаховым. Она сопроводила снимок весьма интригующей подписью.
Наталья Шкулева и Андрей Малахов крайне редко выставляют на суд общественности подробности своей частной жизни, поэтому каждая их публикация в социальных сетях на вес золота, причем не только для многочисленных поклонников, но и представителей прессы.
Свежая фотография пары, которую выложила Шкулева на своей официальной страничке в Instagram, привлекла особое внимание. На снимке супруги идут по дорожке вдоль деревьев, Андрей, облаченный в клетчатую рубашку и длинные шорты, смотрит на держащуюся за голову Наталью в открытом синем платье и красных шлепанцах. "Муж рассказал последнюю новость… Не могу поверить…" — подписала кадр Шкулева.
@natashashkuleva
Пользователи Сети немедленно заинтересовались и стали делиться своими догадками, что же такое сказал Малахов, что супруга даже схватилась за голову.
"наверно про Гогена😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мужу приснилось что он снова станет отцом и у вас родится прекрасная дочь!? Все может быть, мы только за… если что поможем с поспитанием…😂😂", "Новый ПРОЕКТ?", "Боня выходит замуж 👰🏼?", "Он наверно дом купил!", "Да знаем мы эти новости: у Шурыгиной в ту ночь был третий "воздыхатель", от которого она тайно родила ребенка. Малыш, хоть и усыновлен парой продюсера и певицы, но почему то похож на Карсона и это довело до облысения бровей дочь мужика с пропеллером. В общем, скоро в программе все узнаем…&quot; — высказали свои догадки поклонники.
Нашлись и те, кто поинтересовался, где и с кем находится сын Натальи и Андрея Александр. Напомним, Шкулева подарила Малахову наследника в ноябре прошлого года. Для обоих мальчик стал первенцем.
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Женский форум6  Ещё 2 источника 
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