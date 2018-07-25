32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты

32-летняя Ирина Шейк показала интимные фотографии из ванной комнаты

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 24 Июл 2018 в 7:05 PDT В последнее время 32-летнюю Ирину Шейк активно подозревали во второй беременности: казалось, супермодель скрывает слегка округлившиеся формы. Снимки из ванной комнаты, которые молодая мама опубликовала в своем блоге, опровергают эти предположения.

Кадры сделаны на телефон, в домашнем зеркале — обычно подобные снимки попадают в Сеть случайно, но не в этот раз. «В восторге от моего нового бюстгальтера», — призналась модель.

Подписчики восхитились не столько модным бельем, сколько формами той, кто его носит.