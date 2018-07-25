Татьяна Арнтгольц: «Для меня странно, если женщина не умеет готовить»

У актрисы более 50 ролей в кино, но «Новый человек» — ее первая комедия и первая короткая стрижка за 14 лет.

«В профессии мне проще решаться на перемены, чем в реальной жизни, в ней я величина постоянная», — признается Татьяна

Татьяна, легко ли было влиться в проект, где не страдают, а шутят?

Татьяна Арнтгольц:

» — немножко комедийный, легкий, я в нем играла русалку, еще сериал «Талисман любви» — сказка со смешными элементами, но все-таки драматический. Чтобы абсолютная комедия — это действительно мой первый опыт. Поначалу приходилось нелегко, я воспринимала все слишком серьезно. Режиссер мне все время говорил: «Не думай, не закапывайся так глубоко, это другой жанр, здесь герои как дети». Первые полтора месяца пребывала в таком стрессе, что не понимала, как работаю, хорошо ли это, плохо, получается ли. Не могла смотреть отснятый материал, самой себе дать оценку. Но мне повезло с партнерами, которые поддерживали, Был такой фильм «Чудеса в Решетове— немножко комедийный, легкий, я в нем играла русалку, еще сериал «Талисман любви» — сказка со смешными элементами, но все-таки драматический. Чтобы абсолютная комедия — это действительно мой первый опыт. Поначалу приходилось нелегко, я воспринимала все слишком серьезно. Режиссер мне все время говорил: «Не думай, не закапывайся так глубоко, это другой жанр, здесь герои как дети». Первые полтора месяца пребывала в таком стрессе, что не понимала, как работаю, хорошо ли это, плохо, получается ли. Не могла смотреть отснятый материал, самой себе дать оценку. Но мне повезло с партнерами, которые поддерживали, Максим Виторган — профи в этом жанре, он очень сильно помогал.

Максиму досталась роль нового жениха вашей героини, надежного мастера на все руки Вити, а Владимир Епифанцев играет ее мужа — взрывного, непостоянного Сашу. Вам самой какой типаж ближе?

Татьяна Арнтгольц:

Если говорить про меня, то я за золотую середину во всем. Моя Ира пытается правильно политически выстраивать отношения с непредсказуемым, взрывным Сашей — отцом ее детей, который бросил семью, и абсолютно противоположным ему Витей. Где-то внутри у нее есть чувства к этому обалдую бывшему, но она понимает, что прощать нельзя, что сейчас рядом с ней стабильный мужчина, с которым можно, не боясь, идти в светлое будущее. Ира все время не может решить, какая она — строгая и недоступная или мягкая, романтичная, готовая дать еще один шанс супругу-хулигану.

У мужчины должны быть золотые руки

Как думаете, почему хулиганы так привлекательны?

Татьяна Арнтгольц:

Про себя не могу сказать, что был в моей жизни отвязный хулиган. Наверное, в таком мужском типаже девочкам в юности нравится их жажда приключений. Хулиган ведь смелый, ему ничего не страшно, он отчаянный борец со всеми трудностями. Но, когда эти девочки вырастают, набив шишек на бесконечных американских горках, то начинают понимать, что с таким, как спокойный Витя, готовым закрутить любую гайку в доме, надежнее, с ним ты знаешь, что будет завтра.

Так ли важно сегодня, чтобы мужчина умело управлялся с дрелью и мог сам все починить?

Татьяна Арнтгольц:

У нашего папы (актер Альберт Арнтгольц . — Прим. «Антенны») золотые руки до сих пор. Он всегда все делал в доме сам. Мама (актриса Валентина Галич. — Прим. «Антенны») готовила, обустраивала очаг, учила этому меня и сестру Ольгу. Я до сих пор за ней подсматриваю и шлю сообщения: «Мам, напиши рецепт», «Что ты добавляешь, чтобы было так вкусно?». Для меня странное явление, если женщина не умеет готовить, как и мужчина, у которого нет чемоданчика с инструментами, и он не может собрать детскую кровать, что-то молотком забить. Считаю, что девочки и мальчики должны с детства готовиться стать настоящими женщинами и мужчинами. К сожалению, подобные простые истины, в которых воспитывалась я, сегодня почему-то канули в Лету. Думаю, что в этом плане многое зависит от их родителей.

Вашей дочке Маше восемь лет. Уже учите ее готовить?

Татьяна Арнтгольц:

Да. Я объясняю ей, что она будущая хозяйка. Если Бог даст и у меня когда-нибудь родится сын, буду учить его тому, что он мужчина в доме. На него будет опираться супруга, и он должен иметь золотые руки, чтобы суметь собрать, вскопать, починить. Это наши ценности, культура, их нельзя забывать. Не может быть так, чтобы все умели только делать селфи и записи в соцсетях. Люди сегодня сошли с ума с этими «Инстаграмами».

Вы, судя по редким фотографиям и записям в Сети, не готовы пока пускать в свою жизнь весь Интернет.

Татьяна Арнтгольц:

Я понимаю, что бороться со временем бесполезно, оно такое, какое есть. Меня давно уговаривали завести страницу в «Инстаграме», я все зрела, зрела и сделала это. Но не живу с телефоном в руках. Выкладываю что-то, только когда у меня летит душа, если понимаю, что хочу поделиться, как это было в день победы нашей сборной по футболу над Испанией. Мы с друзьями тогда собрались большой компанией в баре и болели. Я была переполнена счастьем и не могла не выложить видео. То же самое случилось, когда прочитала книжку, которая меня потрясла. Вдруг кто-то посмотрит и подумает: «Хочу почитать то же, что и Танька Арнтгольц. Интересно, что ее так вдохновило». Вот этим я могу поделиться. А снимать каждую секунду — такой привычки нет. Я живу в реальности.

Подарки храню, ничего не выбрасываю

В реальности многих зрителей вы — обладательница красивых длинных волос. Долго вас уговаривали на стрижку?

Татьяна Арнтгольц:

У меня была картина «Медовый месяц» (сериал вышел в 2003 году. — Прим. «Антенны»), где мы снимались вместе с Сашей Домогаровым, для нее меня стригли. Но после подобного опыта не было 14 лет. Согласилась сразу! Еще до приглашения на пробы как-то подумала, что было бы здорово, если бы мне предложили проект с условием, что для роли нужно подстричь мои длинные волосы. Проходит некоторое время, и зовут на кастинг «Нового человека». Помню, что у меня была ночная смена, текст выслали накануне, учила его прямо на месте, быстро прочитала и убежала на другую съемку. Когда мне снова позвонили, то сказали, что утвердили на роль, но есть одна просьба: коротко подстричься. Я ответила: «Легко, только не под ежик». Честно ждала этого дня.

Маша оценила новый имидж мамы?

Татьяна Арнтгольц:

У моей дочки раньше были длиннющие шикарные волосы, но мы устали с ними бороться, ведь она еще сама не может за ними ухаживать. Ей сделали каре в июле, а меня так же коротко подстригли 30 октября. Я даже помню этот день. Так что мы ходили с похожими прическами.

У вас не было страха, что аудитория перестанет узнавать?

Татьяна Арнтгольц:

В каждом городе, куда мы ездили на гастроли со спектаклем «Двое на качелях», по залу пробегал шепот: «Смотрите, подстриглась!» Это забавно, ведь все привыкли ко мне другой. На пробах не говорят: «Ой, где ваши волосы?», наоборот, всем нравится. Мне самой легко с ними управляться, я купаюсь в море без резинок и заколок, даже феном летом не пользуюсь.

Вы не из тех актрис, кто сегодня брюнетка, а завтра — блондинка с кудрями. Во всем так постоянны, как во внешности?

Татьяна Арнтгольц:

Мне тяжело менять место жительства, переезжать с квартиры на квартиру, было сложно два месяца сниматься на Кубе. Некоторые люди легко расстаются с памятью, я — нет. Есть вещи, которые мне особенно дороги, например подарки родителей, близких. Храню их, ничего не выбрасываю. Для меня было стрессом даже менять машину. Купила той же марки, разве что точно такого же цвета не было. Мне даже подобрали похожие номера. При этом я люблю отдыхать в разных, а не одних и тех же местах, пробовать новую еду, знакомиться с людьми. Но в профессии мне проще решаться на перемены, чем в реальной жизни, в ней я величина постоянная.

Не хочу работать на износ и быть уставшей

У вашей дочки сейчас школьные каникулы. А у вас отпуск намечается?

Татьяна Арнтгольц:

Недавно мы с Машей были в Испании. Впервые отправились в круиз. У нас как-то не очень распространены такие виды путешествий, а вся Европа давно катается по морям и океанам. Мы ездили ненадолго, потому что я не знала, как дочка перенесет, все-таки дни напролет на корабле. Но в итоге нам очень понравилось, и теперь всем советую. Где-то четыре-пять лет назад я вдруг решила, что не хочу работать на износ. Мне нужно больше времени проводить с ребенком.

Почему это осознание «не работать на износ» пришло именно четыре-пять лет назад? Что-то подтолкнуло?

Татьяна Арнтгольц:

Тогда мы с мужем (Татьяна была в браке с актером Иваном Жидковым с 2008 по 2013 год. — Прим. «Антенны») разошлись. Наверное, с того момента я решила, что должна больше времени проводить дома. Поняла, что уже не могу взять и уехать надолго, например в киноэкспедицию на два-три месяца, как было раньше. Потому что жизнь в новых обстоятельствах выстраивается по-другому, ребенок уже не будет находиться с папой, если я на съемках. Летом я еще могла взять Машу с собой, но не в середине года. Не желала, чтобы она ходила в сад в разных городах страны, а сейчас скакала по школам. Не хочу такого стресса для нее и для себя. Отказываюсь от спектаклей на Новый год. Всегда говорю, что меня с 25 декабря нет, я уезжаю, не рассчитывайте на мой выход 31-го, хотя в этот день зрители посещают театр, перед праздниками спрос повышается. Но я для себя понимаю, что всех денег не заработать. Не хочу быть уставшей. Это ведь всегда видно по артистам, замучены они или в хорошем настроении выходят на площадку. Я кайфушница по натуре, для меня удовольствие стоит на первом месте во всем, готовлю ли я еду, отправляюсь ли отдыхать или приступаю к новому проекту.

Часто отказываетесь от съемок, чтобы поберечь себя?

Татьяна Арнтгольц:

Я работала без остановок начиная с прошлого лета и заканчивая концом июня этого года, если брать гастроли. Были спектакли, репетиции, съемки. Когда на каникулы отвезла ребенка к родителям в Калининград, мне предложили два проекта, которые должны были начинаться чуть ли не вот-вот. Но я поняла, что не готова, хочу отдохнуть, больше побуду в Калининграде, попутешествую. Слава богу, я могу себе это позволить. Дала согласие на съемки картин, которые планируются на осень, а от летних решила отказаться. Я хочу быть молодой и красивой, доброй и светлой долго, а не работать как лошадь, злиться, стареть быстро и говорить, как мне все надоело. Бывает, что видишь некоторых коллег, девчонки и мужики такие измотанные. У них недосыпы, нет нужного количества часов, проведенных дома в своей кровати, бесконечные чемоданы, поездки. Играть по 20−25 спектаклей в месяц мне не видится даже в страшном сне. Помню, что мы просили продюсера спектакля «Двое на качелях» не делать даже по 15, потому что в таком случае ты выходишь на сцену без удовольствия.

Дочка активно примеряет мои туфли

С Машей вы чем любите заниматься?

Татьяна Арнтгольц:

Нам нравится путешествовать, и не важно, что это будет, — поездка в Обнинск на гастроли, куда-то на отдых или просто день, когда у меня много дел и я беру ее с собой. Она беспроблемный ребенок. С ней легко. Мы запросто ходим по моим делам. Маша в это время что-то рисует, решает. Ей больше всего нравится просто быть с мамой, с ней интересно ровно так же, как и с папой, и не важно, чем заниматься, главное — вместе.

Правду говорят, что чем ребенок старше, тем родителям с ним интереснее?

Татьяна Арнтгольц:

Конечно, многие темы можно обсуждать, которые раньше, когда мозгов еще не хватало в голове, были неактуальными. Например, когда мы с сестрой приезжаем в Калининград, то у нас с родителями дебаты до половины второго ночи. Говорим, не можем остановиться, и так происходит каждый раз.

Маша уже проявляет интерес к маминым платьям, косметике?

Татьяна Арнтгольц:

До платьев дело пока не дошло, но активно пробует примерять мои туфли, кеды и другую обувь. Не поощряю, каждый раз боюсь, вдруг, не дай бог, свернет ногу на каблуках или еще что.

Досье

Родилась: 18 марта 1982 года в г. Калининграде.

Образование: ВТУ им. Щепкина.

Карьера: сыграла более 50 ролей в кино, в том числе в таких фильмах и сериалах, как «И все-таки я люблю…», «Брак по завещанию», «Фурцева», «Чемпионы» и др.

Семейное положение: не замужем, дочь Мария (8 лет) от брака с актером Иваном Жидковым.