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Как Жасмин сбросила 16 килограммов
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Как Жасмин сбросила 16 килограммов 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: Instagram
Два года назад, после рождения третьего ребенка, Жасмин поправилась почти на 20 килограммов. Но тогда ее заботило лишь здоровье малыша — артистка всегда была уверена, что сможет вернуть прежнюю форму, хоть цифра на весах первое время и смущала ее.
Примерно через год ее тело начало меняться в сторону уменьшения объемов. На данный момент исполнительница уже добилась хороших результатов: ей удалось потерять16 килограммов, но она все еще стремится приблизиться к своему «идеальному состоянию». После завершения периода грудного вскармливания Жасмин перешла на сбалансированное, дробное питание: стала питаться небольшими порциями 4—5 раз в день, а также исключила из рациона все жирное, рафинированные продукты, заменила сахар медом.
«Стараюсь есть пищу, приготовленную на пару или в духовке, ем много овощей, зелени и фруктов. Каждый день выпиваю не менее двух литров воды и, конечно, 3—4 раза в неделю занимаюсь спортом с тренером», — рассказала певица журналистам 7days.ru.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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