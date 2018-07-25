За королевской семьей замечены странности

Британская королевская семья — это, пожалуй, самая популярная сегодня в мире монархия. За каждым шагом членов семьи следят миллионы, будь то рождение наследника или новая шляпка одной из герцогинь. И кое-какие традиции этого семейства вызывают недоумение.

1. У членов королевской семьи всегда должны быть наготове траурные наряды на случай внезапной кончины кого-то из родственников.

2. Близким родственникам не рекомендуется летать на одном самолёте. Это необходимо для того, чтобы в случае катастрофы монархия не потеряла всех наследников.

3. Женщинам запрещены яркие лаки для ногтей. Допустимы лишь нюдовые оттенки или прозрачное покрытие.

4. У членов королевской семьи нет фамилий.

5. Елизавета Вторая обожает собак породы корги. За всё время правления у неё было более 30 собак этой породы. Первая собака по кличке Сьюзен появилась у Елизаветы, когда ей было 18. Елизавета была настолько к ней привязана, что даже взяла её в свадебное путешествие.