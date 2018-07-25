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За королевской семьей замечены странности
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За королевской семьей замечены странности 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Depositphotos
Британская королевская семья — это, пожалуй, самая популярная сегодня в мире монархия. За каждым шагом членов семьи следят миллионы, будь то рождение наследника или новая шляпка одной из герцогинь. И кое-какие традиции этого семейства вызывают недоумение.
1. У членов королевской семьи всегда должны быть наготове траурные наряды на случай внезапной кончины кого-то из родственников.
2. Близким родственникам не рекомендуется летать на одном самолёте. Это необходимо для того, чтобы в случае катастрофы монархия не потеряла всех наследников.
3. Женщинам запрещены яркие лаки для ногтей. Допустимы лишь нюдовые оттенки или прозрачное покрытие.
4. У членов королевской семьи нет фамилий.
5. Елизавета Вторая обожает собак породы корги. За всё время правления у неё было более 30 собак этой породы. Первая собака по кличке Сьюзен появилась у Елизаветы, когда ей было 18. Елизавета была настолько к ней привязана, что даже взяла её в свадебное путешествие.
6. Королевская семья любит принимать гостей, при этом каждый приём тщательно готовится. Так, в 2011 году перед приездом Барака Обамы с супругой к подготовке подошли так ответственно, что даже предварительно узнали, какую туалетную бумагу предпочитают высокопоставленные гости.
Женский форум
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