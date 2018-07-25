Знаменитости, обожающие парики

Некоторые звёзды годами сохраняют один и тот же стиль, другие постоянно меняются. Но жертвовать шевелюрой, перекрашивая, обрезая и наращивая её, — не самая удачная идея, куда проще и безопаснее использовать парик. Этим знаменитостям не привыкать появляться на публике в парике.

1. Актриса Кира Найтли недавно призналась, что у неё проблемы с волосами. Из-за частых перекрашиваний и замысловатых укладок на съёмках локоны поредели, так что Кире время от времени приходится примерять парик.

2. С аналогичной проблемой столкнулась и модель Наоми Кэмпбелл . Она много лет вынуждена была экспериментировать с причёсками, в итоге теперь вынуждена постоянно носить парик.

3. Певица Эдита Пьеха также использует различные парики. Именно поэтому её причёска всегда аккуратная и стильная.

4. Миики Рурка всегда приводят в пример, когда речь заходит о неудачных пластических операциях. Но, похоже, к проблемам с лицом добавилась и проблема с волосами. Старение сделало своё дело, так что Микки теперь пользуется париком.