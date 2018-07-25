Знаменитости, обожающие парики 

Некоторые звёзды годами сохраняют один и тот же стиль, другие постоянно меняются. Но жертвовать шевелюрой, перекрашивая, обрезая и наращивая её, — не самая удачная идея, куда проще и безопаснее использовать парик. Этим знаменитостям не привыкать появляться на публике в парике.
1. Актриса Кира Найтли недавно призналась, что у неё проблемы с волосами. Из-за частых перекрашиваний и замысловатых укладок на съёмках локоны поредели, так что Кире время от времени приходится примерять парик.
2. С аналогичной проблемой столкнулась и модель Наоми Кэмпбелл. Она много лет вынуждена была экспериментировать с причёсками, в итоге теперь вынуждена постоянно носить парик.
3. Певица Эдита Пьеха также использует различные парики. Именно поэтому её причёска всегда аккуратная и стильная.
4. Миики Рурка всегда приводят в пример, когда речь заходит о неудачных пластических операциях. Но, похоже, к проблемам с лицом добавилась и проблема с волосами. Старение сделало своё дело, так что Микки теперь пользуется париком.
5. Иосиф Кобзон носит парик уже не одно десятилетие. Его мать рассказывала, что он ещё подростком обморозил голову, что вызвало поредение волос. На всех фотографиях у Кобзона одна и та же причёска независимо от возраста.