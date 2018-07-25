Дети звезд, переплюнувшие родителей

Дети должны достигать большего, чем их родители. Руководствуясь этим принципом, отцы и матери вкладываются в отпрысков изо всех сил. И кое-кому из наследников действительно удаётся переплюнуть родителей.

1. Лиза Мария Пресли. Король рок-н-ролла Элвис Пресли был любимцем миллионов и не упускал возможности пообщаться с симпатичной поклонницей. Даже обзаведясь супругой, Пресли флиртовал с фанатками. Его дочь Лиза Мария не отстаёт от папочки: только официально она была замужем четыре раза.

2. Скотт Иствуд . Актёр Клинт Иствуд в молодости был кумиром поколения, о нём грезили женщины всех возрастов. Даже сейчас, в 88 лет, Клинт сохраняет привлекательность. Официально Иствуд был женат дважды, но романов у него было так много, что он даже получил негласную кличку «серийный бабник». Последние подруги Иствуда годятся ему во внучки, но он по-прежнему полон сил. По тому же пути идёт сын Клинта Скотт. 32-летний мужчина успел поработать моделью, сняться в кино и закрутить десятки романов.