Ещё
Дети звезд, переплюнувшие родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети звезд, переплюнувшие родителей 

Рамблер 58 минут назад
Дети должны достигать большего, чем их родители. Руководствуясь этим принципом, отцы и матери вкладываются в отпрысков изо всех сил. И кое-кому из наследников действительно удаётся переплюнуть родителей.
1. Лиза Мария Пресли. Король рок-н-ролла Элвис Пресли был любимцем миллионов и не упускал возможности пообщаться с симпатичной поклонницей. Даже обзаведясь супругой, Пресли флиртовал с фанатками. Его дочь Лиза Мария не отстаёт от папочки: только официально она была замужем четыре раза.
2. Скотт Иствуд. Актёр Клинт Иствуд в молодости был кумиром поколения, о нём грезили женщины всех возрастов. Даже сейчас, в 88 лет, Клинт сохраняет привлекательность. Официально Иствуд был женат дважды, но романов у него было так много, что он даже получил негласную кличку «серийный бабник». Последние подруги Иствуда годятся ему во внучки, но он по-прежнему полон сил. По тому же пути идёт сын Клинта Скотт. 32-летний мужчина успел поработать моделью, сняться в кино и закрутить десятки романов.
3. Лурдес Мария Чикконе-Леон. Певица Мадонна никогда не исповедовала строгую мораль и придерживалась свободных нравов. Её дочь Лурдес, похоже, пойдёт той же дорогой: ей не занимать трудолюбия, но и склонности к эпатажу у горячей красавицы тоже немало.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»21
«Чудо в перьях»17
Жена схватилась за голову от слов Малахова7
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья7
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо16
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
05:22
Дети звезд, переплюнувшие родителей
Звёзды Дети
05:34
Знаменитости, обожающие парики
Звёзды Красота
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:47
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение