Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым

Также актриса переехала в центр Москвы из подмосковных Химок и продает там трехэтажный дом, который построила с Николаем Фоменко

— Год пыталась сбыть дом через риэлторов, но они мне лишь голову морочили, теперь действую напрямую, — призналась актриса «Антенне». — Покупателей пока не нашла — надеюсь, «Антенна» мне в этом поможет! Продаю не просто дом, а образ жизни большой семьи. Крутое фамильное гнездышко, где все придумала сама. А это стоит дороже, ведь покупателю я объясню, как там надо жить. И это не все: счастливчика лично познакомлю со всеми жителями Химок, начиная от директоров — конной школы и гольф-клуба, пристрою везде. Дом — в прекрасном районе, в километре от противотанковых ежей. Его мы строили вместе с моим первым мужем Колей Фоменко 10 лет назад, а после развода он целико достался мне. 400 метров, 3 этажа, 24 сотки с яблонями, грушами, малиной. Неподалеку — пруд с осетрами. Покупателю достанется и вся мебель — она входит в цену: ручки дверные бронзовые (их отливали из квартиры Коли, которой 300 лет), столы журнальные (их вырезала из швейной машинки), абажур (его сшила с реставратором Третьяковской галереи), два буфета (начала XIX и начала XX века), рояль! Ну, разве что рояль разрешаю не брать, тогда выйдет дешевле. В кухне есть окно в полу, оно ведет в погреб, а там домашние консервы и разносолы. Сама я перебралась в центр, потому что дети выросли да и на работу в театр ездить дорого и долго.